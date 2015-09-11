达沃斯论坛传来重量级消息！离岸人民币直线飙升逾700点

2015夏季达沃斯论坛传来重量级消息，国务院总理李克强周四(9月10日)宣布中国下一步将允许境外央行类机构直接进入银行间外汇市场。市场分析人士指出，境外行已获准进入中国的银行间债券市场，此举可促使他们在储备中纳入人民币资产。随后，离岸人民币兑美元短线飙升近1%，最高触及6.4005。晚间，英国央行将公布利率决议，而美国将公布上周初请和EIA原油库存数据。

达沃斯论坛传来重磅消息 离岸人民币直线飙升近1%

中国国务院总理李克强周四在2015夏季达沃斯论坛上宣布，中国下一步将允许境外央行类机构直接进入银行间外汇市场，这一消息也已引爆离岸人民币走势。

李克强还表示，中国将保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。中国将逐步实现人民币资本项目可兑换，将建立跨境人民币支付体系。

市场分析人士指出，境外行已获准进入中国的银行间债券市场，此举可促使他们在储备中纳入人民币资产。之前，中国央行(PBOC)7月14日就曾宣布，境外央行、主权基金等备案后可在银行间债券市场开展交易。

招商银行资深交易员张治青分析指出，“向外国央行打开中国银行间汇市有利于人民币更加市场化，可促进人民币加入SDR，这也是国际基金货币组织要求的方向。”

他认为，中国的这一举措打破人民币境内外市场藩篱，令资本开放更下一城，这与中国政府扩大跨境双向人民币资金池业务的政策思路一致

张治青预计，在允许国外央行增配人民币储备之后，预期会陆续有更多类型的境外投资者能够参与境内人民币市场。不过，由于外国央行可通过境外市场以更低的价格买入人民币，其在短期内参与境内人民币市场的交易量应该很小。

消息公布之后，离岸人民币兑美元短线直线飙升近1%，汇价自6.4800附近一路上涨逾700点至6.4005，刷新一个月高位，有望创下历史最大单日涨幅。

据外媒引述一位亚洲外汇交易员的话指出，美元/离岸人民币在6.4450的多头止损卖单已经被触发，同时今日流动性清淡。

市场分析人士指出，中国加大对外资流动的限制也推升了离岸人民币汇价。澳大利亚联邦银行(CBA)在报告中表示，“假如中国继续加大对资本流动的限制，投资者可能增持离岸人民币及其衍生品。”

过去两周，中国央行对远期售汇征收风险准备金，外汇管理局称将加大对购汇的监管。 澳大利亚联邦银行驻新加坡外汇策略师Andy Ji称，离岸人民币以往参照在岸人民币，但如今日益各行其道。

他表示，“中国近期对资本流动的限制可能并不意味着改革的倒退。事实上，反而可能成为进一步开放市场的前奏，因为中国决策者在推进改革前，可能只是想确保制衡到位。”

澳元多头“坐享渔翁之利” 英镑等待央行决议审判

李克强总理讲话和离岸人民币汇率大涨也引发了金融市场中的连锁反应，澳元/美元多头“坐享渔翁之利”，汇价短线急升逾70点，刷新逾一周高位。

欧市盘初，澳元/美元自0.7000水平附近一路攀升至0.7077，刷新自9月2日以来的新高。

市场分析人士指出，“即便新西兰联储的降息决定将澳元向下牵引。只要澳元/美元4小时图kd指标形成金叉，则反弹有望再起——前提是0.6900一线低位不破。”

巴克莱资本(Barclays Capital)技术分析团队在日内的分析中称，澳元/美元短期反弹修正预计将在触及0.7210/20区域时涌现卖盘，我们计划反弹入场空，下方目标看0.6770附近。

日内亚市盘中，新西兰联储宣布降息25个基点，这也引发纽元/美元大跌，并累及澳元的走势。但随着李克强讲话稳定市场，人民币的走势趋于稳定，这恐将有利于澳元反弹。

之前，李克强在讲话中明确表示，人民币没有持续贬值的基础，不希望通过人民币贬值来刺激出口，更不愿意看到“货币战”在世界发生。

除了澳元和人民币之外，周四晚间也将迎来重磅事件--英国央行(BOE)利率决议，这或将会对英镑走势产生影响。虽然当前市场普遍预计，英国央行将在本次会议上维持利率不变，不过随着会议纪要公布的临近，决策票委的加息票会对英镑汇率构成重大冲击。

美银美林(BofA Merrill)在展望中指出，该央行将对全球金融事件及近期英国经济数据做出回应，其措辞可能更为偏鸽。

该行预计，英国央行不会对升息预期构成重创。预计英国央行会表达有关中国经济放缓对英国影响存在不确定性的担忧。但由于近期英镑的下跌，英国央行会认为同时压力有所缓解。

欧市盘中，英镑/美元窄幅震荡于1.5340-1.5380附近，汇价在经历了之前的9连阴之后强劲反弹，但是目前面临新一轮下跌的风险。

BK Asset Management的首席外汇策略师Kathy Lien表示，市场在周三行情的犹豫彰显了投资者对于决策者难以找到更多加息理由的忧虑。

Lien认为，“英国消费开支相对而言依旧疲软，就业在7月份意外回落，同时平均小时薪资也在下降。制造业和服务业活动性也在8月显著放缓。结合贸易数据的倒退，这些恶化信号再加上全球市场的不确定性，这很难让英国央行的鹰派人士下定决心。英镑新一轮跌势可能正在酝酿中，投资者可为汇价跌穿1.5200做准备。”

除了英国央行利率决议之外，晚间市场还将接受美国上周初请失业金和上周EIA原油库存变化数据，后者对于原油走势将产生举足轻重的影响。

隔夜，国际油价再度暴跌，美国原油期货价格重挫逾2美元至44.15美元/桶。日内，油价窄幅震荡与44.40美元/桶附近，若美国库存数据继续回升，恐将触发原油新的抛售潮。