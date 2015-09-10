"魔咒重现?":A股"反弹"迷失3200 外资尾盘买买买

就在股市连续两天迎来艳阳天之际，今天A股突然"变脸" ，而恰好又是星期四，"黑周四魔咒"再度来袭？在神奇的两点半后，A股跳水，就在反弹中迷失3200点关口。两市全天成交逾6100亿元，与昨日相比(8449亿元)大幅下降。逾1800股下跌，仅不到500股上涨，超40股逆市涨停。

值得注意的是，在今天收盘前10分钟，沪股通买盘骤增。截止A股收盘，沪港通双向净买入，午后沪股通净买入金额较早盘增加逾30亿。今日沪股通净买入金额31.71亿，当日剩余额度98.29亿，余额占额度比为75%。歪国仁又来抄底啦？

沪指全天绿盘震荡，早盘大幅低开后，一路上扬，重回3200点，之后沪指在3200点附近盘整，午后开盘，沪指再度展开上攻态势，两次逼近翻红，但均遭遇小幅跳水，尾盘一度跌超1.5%，最终失守3200。

截至收盘，沪指报3197.89点，跌幅1.39%，成交2996亿元；深成指报10424.65点，跌幅1.84%，成交3111亿元；创业板指报2039.12点，跌幅1.57%，成交748亿元。

板块方面，两市板块跌多涨少，二线蓝筹股成盘面亮点，船舶、航空、军工、公共交通、农业等涨幅居前；权重股集体低迷，石油、有色、券商、保险等跌幅居前，题材股分化，苹果概念、蓝宝石、锂电池、4G概念、次新股、国产软件等跌幅居前。

股指期货方面，期指今日早盘低开后震荡反弹，午后涨跌互现，盘中三期指主力合约几度翻红。截至收盘，IF1509跌0.88%，IH1509涨0.3%，IC1509跌0.82%。

消息面：

国务院总理李克强今日在大连达沃斯论坛上发表讲话称，近几年，尽管经济下行压力较大，但我们没有超发货币，没搞大规模强刺激，主要依靠改革增强经济活力。中央政府财政赤字率，在世界主要经济体中较低，中国创新宏观调控政策工具箱里的工具还有不少。

中国统计局数据显示，中国8月CPI同比增长2%，好于预期，且创年内新高。但8月PPI同比下滑5.9%，为连续42个月下滑。

分析师观点：

分析师称，受获利回吐抛压拖累，今日大盘上攻无力，而CPI涨幅超预期加上场外配资清理加速无疑削弱市场信心，盘中板块普跌，权重蓝筹护盘无力，预计短线大盘震荡磨底。