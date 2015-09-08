欧股普遍大涨 美股期指涨近2%

9月8日下午消息 受A股及H股大涨和欧元区第二季度GDP数据超预期影响，欧股涨幅不断扩大，同时美股期指涨幅逼近2%。德股涨超2%，欧元兑在岸人民币涨近0.3%。

德国、英国、法国股指。

欧洲斯托克600指数上涨1.68%，报360.77点；德国DAX指数上涨2.10%；英国富时100指数开盘上涨1.38%；法国CAC40指数上涨1.75%。

美股期指涨近2%，标普500期指上涨1.78%；纳斯达克期指上涨1.79%。

德国财长朔伊布勒称，尽管有全球经济的风险，但德国经济依然“强劲“；基于借款的增长难以持续；过度流动性、债务风险导致泡沫；必须为更长时间的低利率做好准备；德国2016和2017年均会实现预算平衡。

数据：

欧元区二季度GDP季环比修正值0.4%，预期0.3%，初值0.3%。

欧元区二季度GDP同比修正值1.5%，预期1.2%，初值1.2%。

A股放量大涨

上证综指收盘报3170.45点，涨幅2.92%，成交额2639亿元；创业板收盘报2001.16点，涨幅5.68%，成交额718亿元。上证综指创近两周最大涨幅，结束四连跌。两市成交量刷新2月以来新低。

新加坡富时中国A50指数9月期货合约涨约5.7%，一度涨6%。

香港恒生指数周二收盘涨3.3%，报21259.04点。

日股日经225指数收盘跌2.4%，报17,427.08点，日经指数抹去今年以来涨幅。韩国首尔综指收盘下跌0.24%。

中国8月贸易顺差扩大

中国1-8月份出口按人民币计同比下降1.6%；中国1-8月份进口按人民币计同比下降14.6%。

中国8月出口同比(按人民币计)下降6.1%，与市场预期基本相符，前值下降8.9%。中国8月进口同比(按人民币计)下降14.3%，前值下降8.6%。中国8月份贸易顺差3680亿元人民币，前值2630亿元人民币；中国1-8月份贸易顺差2.23万亿元。