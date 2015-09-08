没有什么不可能！摩根士丹利点名全球“最强货币”

尽管美联储(FED)准备进行近十年来首次加息，但一个以往被视为不可能的局面正在显现：日元多头突然卷土重来。因全球经济忧虑及市场动荡令避险需求重新复苏，日元汇率有望避免创纪录地连续第四年下滑。

彭博根据期权走势编撰的数据显示，日元今年收官上涨的几率大幅攀升至53%，为上月的一倍以上。与此同时，风险逆转(Risk Reversal)表明，日元多头为19个月来最强势地位，而空头正削减他们的押注。

摩根士丹利(Morgan Stanley)表示，将通胀和贸易格局因素考虑在内，日元兑主要货币“被严重低估”。

摩根士丹利驻纽约的外汇策略师Evan Brown和Calvin Tse在9月3日的一份报告中写道，当将实际有效汇率与长期平均水平进行比较后，日元是当前所有货币中最具吸引力的货币。

报告显示：“按照我们的标准，日元是最被低估的货币，不仅是在十国集团(G10)货币，而且是在我们追踪的所有货币之中。”

大摩分析师表示，押注日元兑其他亚洲货币(诸如人民币和韩元)是摩根士丹利最青睐的长期交易策略。

瑞穗银行(Mizuho Bank Ltd.)首席市场经济学家Daisuke Karakama表示：“日元今年以上涨收官的风险正在增加，我们认为的主要情景是，美联储今年仅加息一次，然后在次年停止货币政策正常化，因该联储感受到强势美元的痛苦。然而，过去两个月美联储今年不得不放弃加息的可能性已经提升。”

中国央行(PBOC)8月11日意外令人民币贬值，从而搅动全球市场，日元兑美元自那以来已经飙升4.5%，在彭博追踪的150种货币中表现最佳。

截至6月5日，日元年内跌幅曾达到4.9%，当时美元/日元汇率达到125.86，为13年来最高。

日元兑美元在2012年年底开始下滑，当时安倍晋三(Shinzo Abe)就任日本首相，他承诺将推出大规模货币宽松举措以刺激经济。

2012年日元兑美元重挫11%，次年暴跌18%，随后在2014年再度下挫12%。截至今年6月低点，累计跌幅曾达到31%。

对冲基金削减日元空头头寸力度达07年来之最

鉴于美国8月份就业数据未能降低美联储9月加息前景的不确定性，对冲基金和其他大型投机者以2007年以来的最大力度削减押注日元下跌的头寸。

美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五(9月4日)公布的数据显示，截至9月1日当周，日元空头头寸规模已经连续三周下降。净日元空头合约数已从三周之前、8月11日的105,226份锐减至15,555份。

美国劳工部上周五称，8月非农就业岗位增加17.3万个，增幅低于预期，也低于7月上修后的增幅24.5万人。

IG Markets Ltd的市场分析师Angus Nicholson称：“上周五发布的非农就业数据低于普遍预估，这绝对增强了对于美国经济现状的日益强烈的负面感受，这在很大程度上削弱了美联储9月份加息的可能性。”

根据利率期货走势，截至上周五，交易员认为美联储在9月16号至17日会议决定加息的可能性为30%。

道富银行全球市场(State Street)外汇业务主管Bart Wakabayashi说：“归根结底是受头寸调整影响，市场三年来的题材一直对日元不利，对美元有利，因此你必须要想到这段时间内积累了大量日元空仓，因此这部分仓位有很大的调整空间。”

期权市场也显示，更多投资者在押注日元短期内会进一步上涨，或在对冲这一风险。因全球股市重挫引发避险情绪升温，美元/日元8月24日一度触及七个月低点116.15。

8月初，一个月期美元兑日元期权风险逆转指标偏向日元卖权，但现已变成偏向日元买权，而且上周五还扩大至两年高位。

周一美元/日元收报119.28，周二亚市早盘，该汇价上涨0.1%至119.40，脱离隔夜低点118.66。由于美国市场周一因假日休市，亚洲盘初市场交投清淡。

IG Securities的市场分析师Junichi Ishikawa说：“在美国市场周一休市的情况下，来自中国的风险将成为主要的汇率驱动因素。上海股市的表现将受到关注，尤其是中国贸易数据对市场人气将产生何种影响。”

Ishikawa表示：“日元不仅从避险情绪中受益，而且正成为一种避险选择。欧元以前也吸引避险买盘，但在欧洲央行(ECB)暗示进一步放宽政策后失去了光彩。”

花旗集团(Citigroup Inc.)周一在其向客户发布的每周外汇精选中指出，本周可以考虑卖出欧元/日元。

花旗表示：“风险情绪下，日元波动性依然较大。除日元作为避险资产引发的需求之外，因日经指数下滑，投资日内股市的海外投资者或不得不买回日元。鉴于市场对上周美国就业数据反应不一，以及中国市场长周末之后重新开市，日元将有进一步上行的潜力。”

花旗建议于132.75水平做空欧元/日元，目标位于130.15，止损位位于134.15。周二亚市早盘，欧元/日元波动不大，报133.325，与上周五所及四个月低点132.24距离不远。