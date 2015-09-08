中国多部门发声传递经济企稳信号 GDP增速7%或可持续

今年下半年，面对错综复杂的国内外环境，中国经济遭遇多重挑战。近期，央行、财政部、发改委等多部门连续发声，传递出宏观经济形势企稳等积极信号。

人民币

兑美元汇率趋于稳定

来自中国外汇交易中心的最新数据显示，7日人民币对美元汇率中间价报6.3584，较前一交易日上涨35个基点，人民币汇率在经历了数日低迷后，在近日恢复升势。

8月11日，央行宣布完善人民币兑美元汇率中间价的报价机制，决定自当日起，做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价。

消息一出，人民币汇率应声下跌。8月11日人民币兑美元汇率中间价报于6.2298元/美元，较上一交易日6.1162贬值1.9%，创2005年实行有管理的浮动汇率制以来最大单日跌幅。次日，人民币汇率中间价再跌1008点，与前一日中间价变动接近1.6%，离岸人民币价急跌至6.523。

市场上开始涌现“人民币会否长期贬值”的质疑，对此，多位官方人士公开否定此观点，力证人民币不存在长期贬值可能。

8月12日，央行新闻发言人表示，人民币汇率中间价的波动是正常的，不仅是中间价市场化程度提高的体现，也是市场供求在汇率形成中决定性作用的反映。次日，央行行长助理张晓慧在央行吹风会上直言：“人民币兑美元中间价与市场汇率偏离的幅度比较大，大约3%左右的累积贬值压力得到一次性释放，偏差校正应该说已基本完成。”

9月5日，央行行长周小川在二十国集团(G20)财长和央行行长会议上也表达了同样的观点。他认为，目前人民币兑美元汇率已经趋于稳定，中国经济基本面并未发生实质性改变，对外贸易仍然保持较大顺差，人民币并不存在长期贬值基础。

“改革后的人民币汇率中间价报价方式，提高了中间价的透明度和市场化程度。消除了人民币汇率中间价的政策性扭曲，是汇率市场化形成机制改革的重要一步。”对外经济贸易大学校长助理丁志杰告诉中新网财经记者。

股市

调整已大致到位

“中国股市调整已大致到位。”同样是在 G20财长和央行行长会议上，周小川对中国股市现状进行了此番表态。

周小川表示，6月中旬以来，中国股市发生了三轮调整，其中前两轮调整未有国际影响，但8月下旬的第三轮调整产生了一些全球性影响。为避免发生系统性风险，中国政府采取了一系列政策措施，包括央行通过多个途径向市场提供流动性。股市调整以来，杠杆率已明显下降，对实体经济也未产生显著影响。

这是周小川年内第二次对中国股市进行公开表态，且两次均提到了“股市与实体经济”。半年前的“全国两会”期间，周小川曾直言“资金入股市也是支持实体经济”。

与此同时，证监会于9月6日晚间发文称要“稳A股”。证监会负责人称，目前股市泡沫和风险已得到相当程度的释放。要继续把稳定市场、防范系统性风险作为首要任务；并将研究制定指数熔断机制方案。

“日前官方对中国股市的表态，既是基于事实做出的判断，也有提振国内外投资者对中国经济和金融稳定信心的考虑。”中国国际经济交流中心经济研究部部长徐洪才如是说。

经济运行

中国经济增速未来保持在7%左右

于本月4日-5日召开的G20财长和央行行长会议可谓备受瞩目，中国高层纷纷借此传递出对经济形势判断和未来宏观调控的政策思路。

财政部部长楼继伟则把目光瞄准了宏观经济趋势，他预计，中国经济增速将保持在7%左右，并且这一状态可能持续4到5年的时间。

楼继伟在会议上表示，过去依靠政策刺激保持的高增速已不可持续，中国经济已进入新常态。今后五年是中国经济结构调整的阵痛期，包括结构性改革的主要任务也要在2020年前完成。但他指出，中国经济最大潜力在于改革，而目前中国经济也出现一些可喜变化。

无独有偶，国家发改委政策研究室7日发布报告，列举发电量、房地产价格等数据，得出结论“经济运行在波动中企稳”。

报告指出，8月份全国发用电增速明显回升看，经济运行的积极因素在不断增强，预计9月份全国发用电有望继续保持增长；其次，8月份全国100个城市新建住宅均价同比涨0.15%，连续10个月下跌后回升，市场需求继续回暖；此外，8月出口形势可望比上月有明显好转。

值得注意的是，报告预计，今年后几个月，随着地方政府债务置换、降准降息、房地产调控等政策措施效果进一步释放，支撑经济增长的有利因素和内生动力将会不断增强，能够实现2015年全年经济增长预期目标。