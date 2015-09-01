疯涨28%！油价狂飙突进是如何炼成的？

只消一眨眼的功夫你就有可能错过过去几个交易日内原油价格蔚为壮观的疯狂反弹行情，就在数天前，投资者还很难想象8月份油价竟然还会收阳。

就在上周三(8月26日)，Nymex近月期货还一度录得较7月收盘价47.12美元高达18%的月跌幅。

投资者此时正受困于近期中国股市的持续沉底，担心全球第二大经济体的燃料需求将一蹶不振。

不过此后原油市场形势斗转星移，截至周一纽约尾盘，油价在短短3个交易日内自低位疯狂上涨28%，价位则一举上浮10美元以上。

油价是如何演绎极速狂飙的？

疯狂上涨本月收阳

8月27日上周四，油价飙涨10.3%，此前有报道称，委内瑞拉要求石油输出国组织(Organization of the Petroleum Exporting Countries)召开紧急会议制定应对油价不断沉底的应对计划。

周四最终价格收报42.56美元，当日录得2009年3月来的最大单日跌幅，而8月24日时，Nymex原油结算价还创出了2009年2月来的最低水平。

8月28日周五，油价再涨6.3%，主因也门局势紧张以及油价低落可能将导致产油国削减产能的预期。全周交易结束，油价大涨11.8%，录得2009年3月来最大单周升幅。

25年来最大3日涨幅

8月31日周一，油价再次大涨，Nymex主力合约尽数收复本月稍早的巨大跌幅，并将本月月线推升并收出约4.4%的阳线。周一当日价格再度疯狂飙涨8.8%，至49.20美元/桶的7月21日来最高结算水平。因政府报告显示，6月石油产量下降1%，同时OPEC表达了集团对于油价持续低落的担忧。

OPEC官员的评论也提升了人们对于集团可能考虑减产的预期。

油价与其他商品的行情对比

需要强调的是，油价收货了25年来最大的连续3日升幅，将市场迅速推离了熊市，并将月线拉升至红盘的水平。

不过美国当地知名投资人，私营投资公司Kerr Organization的创始人Patrick Kerr还是认为，攻击泛滥让原油市场依旧面临持续的下行压力，“建议不要在回落时买入，而应该反弹时抛出。”