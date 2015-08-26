8月26日汇市及市场状况

非美货币走势分化。金银总体倾向于下行，原油关注阻力压制后的下行延续。

欧元/美元：1.1580

欧元/美元小时图探底回升，不过日内的关键还是在于要穿1.1580，否则上行空间无法打开。

美元/日元：119.50

美元/日元小时图大幅反弹后再度回落，119.50构成初步压制，日内下行风险目前仍持续。

英镑/美元：1.5675、1.5710

英镑/美元小时图大幅下挫后震荡于1.5675-1.5710。区间破败前，日内方向不明。不过，就目前来看，向下破位的概率相对较高。

澳元/美元：0.7158

澳元/美元小时图持续下行趋势犹存，0.7158构成阻力压制，日内风险仍趋下行。





美元/瑞郎：0.9378

美元/瑞郎小时图持续承压后要关注0.9378一线支撑，该支撑告穿将打开进一步下行空间。





美元/加元：1.3305

美元/加元小时图持续走高，支撑上移至1.3305附近，日内风险仍趋上行。

现货金：1146.85

现货金小时图探底回升后又有下行风险，1146.85构成阻力压制，关注该阻力能否持续起效。

现货银：14.58

现货银小时图持续震荡下挫，但速率较慢，14.58支撑还在，等破位打开下行空间。

美国原油：39.88

油价小时图低位反弹后震荡交投，39.88附近有阻力压制，预计后市仍趋下行。