为股市反弹而欢呼？ 分析师提醒恐昨日暴跌场景恐再现

周一标普500指数一度跌至1867.01纪录低位，许多专业图表分析师周二(8月25日)指出昨日暴跌场景恐再现，尽管日内中国央行再次祭出“双降”，投资者重回市场舞台。

技术分析师将之称作“重新测试”。类似昨日的抛售狂潮过后往往伴随着快速反弹。但就像恐怖电影情节里的恶棍一样，如你认为其在第二幕里将会被杀，那么你应该保持警惕。

如下图，2010年的“闪电式暴跌”之后股市反弹但随后又屡次暴跌。

同样的情形在2011年也出现过，当时标准普尔宣布美国失去AAA评级。

类似的情形还会再次发生吗? 让我们倾听下知名图表分析师的看法。好消息是，Oppenheimer & Co.技术分析主管Ari Wald对股市持乐观态度。坏消息是，他对其最喜欢的美国国家足球联盟球队持乐观态度，而非对短期内市场将远离低位持乐观态度。

“股市从八个月的崩盘中回稳仅一天是不够的，”Ari Wald在电子邮件中写道，“成功测试底部很重要，因其表明，强劲的投资者欲在一个特定的水平要持有股票。随着具有不同要求的市场参与者在不同时间得出不同的结论，底部将逐渐形成。 最后，强势投资者胜出。”

Ari Wald认为，市场正追随2011年的走势，他预计市场将经历类似的三个阶段:昨日的暴跌，然后出现释然性上涨，之后再次下跌，但跌幅较第一阶段要小。第3个阶段的下跌表明抛售正在减弱，底部已经足够坚实，而市场准备再次走高。

此外，分析师还提醒投资者应注意“缺口”，即开盘价格较前一交易日收盘显著收低。Wald指出：“缺口表明抛售，或会成为反弹的阻力。”

加拿大皇家银行资本市场技术分析师Robert Sluymer指出：“除了超卖反弹之外，未来几周在更为持久、可具投资性的底部形成之前，我们需要看到市场出现某种测试。”

Brean Capital宏观策略师Peter Tchir表示:“罪犯和闪崩不是总是再次回到犯罪现场吗?”