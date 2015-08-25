恐慌蔓延！金融市场跌声不绝于耳 全球危机恐才刚开始？

全球股市动荡风暴出现愈演愈烈的迹象，继美国三大股指惊现破位之后，中国股市周一(8月24日)遭遇“黑色星期一”，上证指数收盘暴跌8.49%，创8年内最大单日跌幅，并将前期低位3373点一举跌破。受此影响，欧洲各主要股指纷纷大幅低开，德国DAX指数跌破10000点；同时，大宗商品将10年牛市的涨幅几乎尽数回吐,仍面临进一步走低的风险。而包括俄罗斯卢布、波兰兹罗提等新兴市场货币也集体走软。

美股崩塌引发全球股市动荡 A股创年内最大跌幅

上周最后两个交易日，美国股市惊现“断崖式下跌”，三大股指均跌破年内低位，延续7年来的牛市格局面临空前的考验。

美股牛市意外发出拐点信号，这也引发了全球投资者对于高风险资产的恐慌情绪。全球股市感染“暴跌病毒”：亚太、欧洲乃至非洲都难逃厄运。

中国股市周一开盘就惊呆市场，上证指数开盘大幅跳空低开于3373.48点，跌幅逾5%。如此大的跳空低开幅度也是历史上所罕见的。

随后，上证指数迅速扩大跌幅，一度重挫逾9%，最低触及3197.88点，刷新近半年低位，最终收盘跌8.49%，创8年内最大单日跌幅。同时，沪深300指数收盘大跌8.75%,报3275.53点。三大期指也全部跌停，沪深300指数期货主力9月合约收报跌停，成交1375346手。

沪指2014年最后一个交易日(12月31日)收盘为3234.68点，这也意味着今天已经将上半年的涨幅全部跌光。而且更加吓人的是，仅仅用了70天，沪指从5178点到了3200点。

从技术上来看，上证指数日线级别中，之前市场所默认的“政策底”3373被无情击破，这也暗示上证指数已经打开了新的下行空间。

技术指标也不容乐观，周K线的收阴以及KDJ、WR%等指标的下行，MACD指标的死叉均显示短线风险偏于下行。季、月此类技术指标的走势同样严峻。下方首先关注3200关口，若击穿则可能考验今年2月9日的低位3049附近的支撑。

市场分析人士指出，随着流动性风险卷土重来，中国股市面临和6月份一样的情况。新时代证券研究总监孙卫党指出，“现在流动性风险又加剧了，（被动）平仓的又开始多了，又有点像6月底7月初的情况了。”

孙卫党表示，在这一时点推出基本养老金入市方案表明管理层认可了市场下跌的位置，因为养老金投资的首要义务是保证本金安全。

他认为，近期A股大幅下跌应该涉及各种因素，既包括海外市场动荡和人民币汇率贬值，也包括市场信心难以恢复以及游资炒作题材概念之后大幅撤退。

欧洲股市感染“暴跌病毒” 大宗商品“雪上加霜”

中国股市破位下跌的身后，亚太股市也全新走低，包括日本、韩国和澳大利亚等在内的各国股市全线暴跌，股市投资者陷入“哀鸿遍野”的窘境。

日本股市日经225指数周一收盘下跌4.61%，报18540.68点；日本东证股价指数收跌5.86%报1480.87点，跌幅创自2013年5月以来最大。与此同时，韩国综合股价指数收盘大跌2 47%，澳大利亚S&P/ASX 200指数跌幅逾3%。

欧洲各主要股指也集体大幅低开，德国DAX指数周一开盘下跌3.0%,为今年1月以来首次跌破10000点；法国CAC40指数周一开盘下跌3.5%；英国富时100指数周一开盘下跌2.6%。这一风暴甚至波及非洲市场，南非指标股指TOP-40一度扩大跌幅至4%。

东京新生银行研究主管Takako Masai表示，“当前市场情绪紧张，情况似乎类似1990年代末期的亚洲金融危机时期，投机客正抛售那些看来最脆弱的资产，”

AMP Capital Investors的分析师Nader Naeimi表示，“市场(信心）还没来得及好转，恐怕就将变得更糟糕了。现在需要中国更多的降息和宽松政策。在股市大跌之际，美联储(FED)的态度可能更加明朗。”

“人们将中国方面的消息作为卖出的主要理由，”Cuttone & Co高级副总裁Keith Bliss表示，“许多人都很清楚抛售过度。他们正在观望，将在下周回到市场。”

全球股市感染“暴跌病毒”，投资者对于高风险资产纷纷避而远之，大宗商品将10年牛市的涨幅几乎尽数回吐,仍面临进一步走低的风险。

根据彭博的数据显示，彭博大宗商品指数一度下跌1.1%至86.8556点，为1999年8月以来最低盘中水准。该指数过去四年均录得年跌幅。

同时，追踪24种原材料的标准普尔GSCI指数与标普500成分股的交易价之比为2002年以来最低，并有继续下行的趋势。国际油价继续破位下行之路，美国原油期货价格日内再度跌破40关口，最低下探至39.00美元/桶。布伦特原油盘中刷新44美元/桶的逾6年低位。

花旗集团(Citi)在最新的分析中悲观的表示，“情况可能会变得更糟，由于供应持续过剩，这一美国原油基准可能跌至每桶32美元。”

从当前的持仓水平来看，对冲基金持有原油看涨押注降至5年低点。美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五(8月21日)公布的数据显示，在截至8月18日的一周，美原油净多头头寸减少了6342张合约，至93406张合约，降幅为6.4%。空头头寸减少了2.7%，多头头寸下降4.1%。

除了原油之外，LME期铜一度跌2.5%，报4930美元/吨，创逾六年最低。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜最多下跌2.1%至每吨4,950美元，创2009年7月以来最低。期铝下滑0.5%至每吨1,540美元，为2009年6月以来最低。

巴克莱银行(Barclays)指出，“考虑到中国经济放缓、供应过剩和强势美元等结构性不利因素，大宗商品重新进入长期跌势。”

新兴货币又现“一泻千里” 欧元日元成“大赢家”

受到“暴跌病毒”传染的绝不止股市和大宗商品，新兴货币也惨遭血洗。而受到避险情绪升温等因素的助推，日元和欧元成为了“大赢家”。

新兴货币的贬值风暴日内继续肆虐市场，包括马来西亚林吉特、泰铢、越南盾、俄罗斯卢布、波兰货币兹罗提等在内的新兴经济体货币对美元均显著走低。其中，美元/卢布一度触及71关口，刷新自今年1月底来的高位。美元/兹罗提亦升至兹今年1月以来最高水平。

SLJ Macro Partners LLP对冲基金创始人Stephen Jen称，“新兴市场很可能受到避险情绪高涨的冲击。但我并不认为亚洲会出现金融危机，亚洲金融系统已在1997年金融危机经历考验，亚洲经济的抵抗力应该较强。”

市场中并非都是一片惨淡，有人欢喜就有人愁。受到避险情绪升温等因素的助推，日元和欧元得到了市场投资者的青睐。日内亚市盘中，欧元/美元触及2个半月新高1.1497，日元兑美元触及一个半月新高120.74。

分析人士指出，市场对中国经济增长放缓的担忧进一步升温，投资者纷纷抛售高风险资产，而大举买入被视为避险资产的货币，日元就是其中的代表。

三菱东京日联银行资深外汇分析师Yasuaki Amatatsu声称，“日元及欧元利差交易也正在解除。”

苏格兰皇家银行(RBS)高级市场策略师Mansoor Mohi-uddin表示，日元汇率正受益于新兴市场风险厌恶情绪以及美联储加息预期下滑。

他在接受采访时指出，尽管日本经济与中国高度相关，但日元汇率早已处于非常疲弱的水准，这促使日元汇率走强，而亚太地区其它货币，诸如韩元则因人民币走软的前景而纷纷下挫。自2010年以来，日元实际贸易加权汇率已经重挫逾30%。

而至于欧元缘何得益于全球股市暴跌，彭博公布的一项数据或许可以解惑。彭博的数据显示，欧元与全球股市的负向关联度接近12年高位，全球股市暴跌无疑成为当前支持欧元的利好因素。

欧元/美元和MSCI明晟全球指数之间的关联系数为-0.62；8月21日曾触及-0.63，为2003年以来绝对值水平最高的负值。

法国巴黎银行(BNP Paribas)在日内发布的一份报告中写道，股市疲软继续导致欧元全线走强。不过，需要注意的是，未来一周将有多名欧洲央行(ECB)官员讲话，可能会有鸽派言论对欧元构成打压。