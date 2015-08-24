沪综指早盘暴跌逾8% 亚股“全军覆没”

中国股市沪综指周一(8月24日)开盘即暴跌3.83%，跌穿前期“政策底”，之后跌幅扩大至8%。有分析师指出，市场原本期待的降准利好未能兑现，而养老金入市的利好短期对大盘提振作用有限，加之海外股市对A股的拖累，今日沪综指大幅低开，市场人气相当疲弱。

开盘时，沪综指报3,373.48点，跌134.27点，或3.83%，这已跌破以中证金为代表的国家队救市时创下的阶段性低点3,373.54点。之后沪综指跌幅继续扩大至8%以上，抹去2015年全部涨幅。

申万宏源市场研究部联席总监钱启敏认为，养老金入市只是远期支票，现在全世界都在跌，A股也强扭不过来。

高盛(Goldman Sachs Group)分析师Timothy Moe等人在报告中称，中国股市10月初前或难企稳，市场要稳定甚至反弹不仅需要政策措施，还要更多经济数据好转，以中国来说至少还要6周到2个月时间。

报告指出，经济增长风险、大宗商品价格下跌及货币走贬导致亚股下跌，市场对于中国及区域内其他政府能否消除增长疑虑的信心动摇。

中国《基本养老保险基金投资管理办法》在前期公开向社会征求意见后，日前由国务院正式印发，自印发之日起施行。这意味着基本养老金投资股市已获得放行。

围绕以中国为主的全球经济下滑疑虑，导致上周五美股标普500指数录得近四年来最大单日跌幅，道指较5月纪录点位的跌幅超过10%。欧洲股市创下近四年来最大单日跌幅。

标普500指数周五重挫3.2%，创近四年来最大跌幅，自5月高点下跌7.5%。

在美国拟收紧货币政策以及原油价格呈下行走势之际，中国意外允许人民币贬值激起市场对全球增长的又一波担忧之后，全球股票市值已蒸发掉5万亿美元以上。

亚股“全军覆没”

除了中国股市之外，亚股周一也“全军覆没”。台湾股市一度暴跌逾7%，澳洲和日本股市也重挫逾3%。亚太明晟除日本指数则下跌3.57%。

日盛投顾协理钟国忠表示，全球股市下挫，亚股表现很差，统计台湾股市8月跌幅已达近14%，今日盘面上只有动态随机存取记忆体(DRAM)表现稍强，其他都很弱，“很多个股跌到现在是真的超跌了，但股市止不住跌市，是信心不足的问题”。

新光投信协理谢学云也指出，股市下挫是全球性的因素，不是台湾独有的问题，就数字来看，今年以来从高点下来若加上台币汇率贬值，跌幅已达22%。不过，台湾也还不是表现最差的市场，例如，香港恒生指数下跌了25%，韩国市场的指数已下跌了15%。

谢学云表示：“在急跌后有机会反弹，但基本面没有明显改善，再测低点机会很大。”

台湾金融监督管理委员会周日表示，自24日起禁止上市柜股票平盘以下放空，并且鼓励金融业实施库藏股，买进绩优股票。

亚洲股市滑落至两年低点，几乎蔓延至全球股市每个角落的抛售之风更趋严重，提升投资者对避险资产的需求。澳大利亚国债与日元受到青睐，美国国债与黄金维持涨势，对全球供应过剩问题将持续的担忧压低原油价格。

AMP Capital Investors Ltd.驻 悉尼的动态资产分配负责人Nader Naeimi说：“事情在好转之前可能会变得更糟，中国确实需要进一步降息和推出更多宽松政策。与此同时，事态有可能会恶化。美联储(FED)方面的形势正在明朗化。”该公司管理着约1180亿美元资金。

香港财政司司长曾俊华表示，继内地股市最近出现大幅波动之后，美股在上周五出现自2011年以来的最大单日调整，港股势必会受到影响。