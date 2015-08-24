亚太股市遭血洗 欧元日元涨不停

汇市概况：周一(8月24日)亚市盘中，亚太各国股市惨遭血洗，风险厌恶情绪下，日元和欧元成为市场青睐的“单品”。

沪综指抹去2015年全部涨幅后，继续跌幅扩大至9%。日经225指数收盘重挫4.6% 创2013年6月来最大单日跌幅。韩国股市收盘下跌2.52%。台湾股市收盘跌4.8%，至7,410.34点。

此外，迪拜股市开盘重挫5.6%。美国标普500及道指期货电子盘中下跌约2.5%，纳指期货重挫4%。

美元/日元盘中跌穿121大关，刷新逾1个月低位120.74。欧元/美元升至6个半月高位1.1497。前者是因为避险情绪，后者是因为套利交易平仓。预计这种情况日内还将维系，因欧股开盘亦全线下挫。

日内焦点、风向标：

欧美股市表现

主要货币走势分析：

欧元：周一亚市盘初，欧元/美元开于1.1391，汇价盘中持续走高。从技术上看，欧元/美元日图MACD红色动能柱放大，KDJ指标向上。从日线图来看，欧元短线上行空间打开。

日元：周一亚市盘初，美元/日元开于121.54，汇价盘中持续下挫。从技术上看，美元/日元日图MACD绿色动能柱收缩，KDJ指标走平。从日线图来看，美元/日元或进一步承压。

澳元：周一亚市盘初，澳元/美元开于0.7270，汇价盘中延续跌势。从技术上看，澳元/美元日图MACD红色动能柱收缩殆尽，KDJ指标向下。从日线图来看，澳元短线下行空间或打开。