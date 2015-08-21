八月17-21日每周摘要：货币贬值为啥不如以前管用了？

每周摘要 - 从经济学和金融，外汇和大宗商品的预测，以及贸易商最感兴趣的文章，世界经济上的最新消息。
一周重要事件：
中国经济网：德国接管希腊14个机场 作为希腊获取860亿救助条件
中国新闻网：日本经济颓势明显 安倍经济学走向末路？
凤凰财经 ：中国不想再当全球经济救世主 给美国发出警示
华尔街见闻：全球股市一片惨淡 标普重挫2%
中国经济网：人民币国际化 不会听命于SDR
MQL5：美国古巴比特币交易破冰
华尔街见闻：为何全球股市、新兴市场、大宗商品跌这么惨？
FX168：人民币风暴背后的意义—铭记“三元悖论” 换取货币政策独立性
MQL5：油价下滑暴露俄罗斯弱点
幸福投资网：核心市场波动性上升 全球投资者迎来严峻挑战
货币，汇市新闻：
华尔街见闻：卢布大跌不可怕 难消中国经济放缓的影响才是俄罗斯最担心的
中国经济网：哈萨克斯坦卷入货币战:实行自由汇率 坚戈日贬30%
FX168：“债王”格罗斯点出虚高货币 人民币赫然在列
新浪财经：花旗：下调中国经济和人民币展望
FX168：BIS：7月份人民币名义和实际有效汇率均
中国经济网：外媒评人民币贬值风波:中美货币政策影响全球
FX168：纪要让美元空欢喜一场 高官向瑞郎发“危险
中国经济网：人民币中间价下调引关注 美国怎么看待？
股市新闻：
中国经济网：全球国际汇市股市跌声一片 压力已波及美国
新华网：纽约股市三大股指２０日大跌
新浪财经：A股下跌人民币贬值 香港股市失去支撑
新华网：东京股市日经股指大跌2.98%
华尔街见闻：恐慌蔓延 欧洲股市大幅低开
新浪财经：谁在操纵中国股市？
市场新闻：
中国经济网： 市场对美9月加息预期下降
中国经济网：苹果新款手机发售在即 恐难挽股价颓势
幸福投资网：阿里巴巴和富士康牵头向Snapdeal投资5亿美元
FX168：人民币风暴后市场焦点重回美国 FED纪要
人民网：英媒：中国智能手机市场趋于饱和
幸福投资网：8月19日全球头条：印度取代中国成世界工厂 美国无弹药
原油，贵金属每周趋势：
中国经济网：伊朗要求印度60天内还清65亿美元石油债务
中国经济网：油价大跌刺激市场需求反弹
MQL5：黄金、白银最新走势及前景分析
FX168：朝鲜半岛大战一触即发？金价有望获得涨势“
中国经济网：巴克莱:黄金对人民币贬值反应微妙 揭示黄金本质
新浪财经：黄金白银高歌猛进 原油再创六年新低