八月17-21日每周摘要：货币贬值为啥不如以前管用了？

每周摘要 - 从经济学和金融，外汇和大宗商品的预测，以及贸易商最感兴趣的文章，世界经济上的最新消息。

一周重要事件：

中国经济网：德国接管希腊14个机场 作为希腊获取860亿救助条件

中国新闻网：日本经济颓势明显 安倍经济学走向末路？

路透：股市和油价下挫 中国PMI数据加剧经济增长担忧

凤凰财经 ：中国不想再当全球经济救世主 给美国发出警示

华尔街见闻：全球股市一片惨淡 标普重挫2%

新浪财经：俄罗斯暂难摆脱经济衰退，或需重构经济增长蓝图

中国经济网：人民币国际化 不会听命于SDR

MQL5：美国古巴比特币交易破冰

华尔街见闻：为何全球股市、新兴市场、大宗商品跌这么惨？

人民网：天津爆炸经济损失有多少 保险行业“背上巨大包袱”

FX168：人民币风暴背后的意义—铭记“三元悖论” 换取货币政策独立性

MQL5：油价下滑暴露俄罗斯弱点

幸福投资网：核心市场波动性上升 全球投资者迎来严峻挑战

货币，汇市新闻：

华尔街见闻：卢布大跌不可怕 难消中国经济放缓的影响才是俄罗斯最担心的

中国经济网：哈萨克斯坦卷入货币战:实行自由汇率 坚戈日贬30%

FX168：“债王”格罗斯点出虚高货币 人民币赫然在列

新浪财经：花旗：下调中国经济和人民币展望

FX168：BIS：7月份人民币名义和实际有效汇率均

MQL5：怎么老是你?欧元反攻后劲不足 希腊又拖了后腿

中国经济网：外媒评人民币贬值风波:中美货币政策影响全球

FX168：纪要让美元空欢喜一场 高官向瑞郎发“危险

中国经济网：人民币中间价下调引关注 美国怎么看待？

股市新闻：

中国经济网：全球国际汇市股市跌声一片 压力已波及美国

新华网：纽约股市三大股指２０日大跌

新浪财经：A股下跌人民币贬值 香港股市失去支撑

新华网：东京股市日经股指大跌2.98%

华尔街见闻：恐慌蔓延 欧洲股市大幅低开

新浪财经：谁在操纵中国股市？

MQL5："熟悉的节奏"：逾1500股跌停 沪指重挫超6%

路透：印度股市回升 因投资者撤离中国股市而受益

市场新闻：

中国经济网： 市场对美9月加息预期下降

中国经济网：苹果新款手机发售在即 恐难挽股价颓势

幸福投资网：阿里巴巴和富士康牵头向Snapdeal投资5亿美元

FX168：人民币风暴后市场焦点重回美国 FED纪要

路透：新兴市场货币遭重创 美升息时点仍暧昧

人民网：英媒：中国智能手机市场趋于饱和

MQL5：苹果股价见顶的四大铁证——全球市场风暴还远吗？

幸福投资网：8月19日全球头条：印度取代中国成世界工厂 美国无弹药





原油，贵金属每周趋势：

中国经济网：伊朗要求印度60天内还清65亿美元石油债务

中国经济网：油价大跌刺激市场需求反弹

MQL5：黄金、白银最新走势及前景分析

FX168：朝鲜半岛大战一触即发？金价有望获得涨势“

路透：焦点：中国石油贸易双雄展开正面交锋 搅动亚洲油市

中国经济网：巴克莱:黄金对人民币贬值反应微妙 揭示黄金本质

新浪财经：黄金白银高歌猛进 原油再创六年新低



