苹果股价见顶的四大铁证——全球市场风暴还远吗？

如果有一张看跌的技术走势图预示股价将见顶，那么熊市未必到来，那么如果有四个技术面“铁证”呢？

苹果(Apple Inc.)作为全球首屈一指的科技公司，影响着全球科技产业链的各个环节，但就在人们仍在期待iphone6S面市的当口，市场正呈现出越来越多的弱势信号——投资者非但不能逢低买入，股价恐怕即将全然进入熊市。

均线死叉

首先是“死叉”，50日均线目前下穿200日均线，作为两根重要的中长期趋势参考，其相互交叉的重要意义适用于任何金融资产，在这一不利信号发出后，市场的短期调整往往会演变为长期跌势。





在苹果上一次出现50日、200日均线死叉后，股价在4个月内自历史高点下挫27%。

Sarhan Capital的公司CEO Adam Sarhan本月稍早对苹果后市看法转空，原因是股价跌破了多个关键支撑，其中包括200日均线。“当你看到类似苹果这样的大蓝筹跌破关键位时，那么大机构多半是在卖出，而不是买进。”

反转包络

在苹果股价处在130美元时(当时死叉还未出现)，就已经有多个看跌反转信号对投资者发出警告。

关键反转日发生在4月28日，股价当日开盘报134.46美元，高于上日高位133.13美元，但收盘仅有130.56美元，低于上日的最低位131.15，于是K线出现了关键反转包络形态。

7月21日虽不是在最高位，但K线同样出现了看跌反转包络形态，两次出现了类似的转跌信号，技术分析师们会说：“真为在这些地方买入的人感到遗憾。”

量在价先

技术分析师很热衷查看股票交易的成交量情况，成交量和股价同步上涨能够使行情进一步延伸，同时下探时也有更多买盘会予以承接。

不过虽然苹果股价先前不断扬升，然而成交量并未配合，而量价背离的状态已持续较长时间，在最新一轮上涨行情启示时即缺乏资金的流入。

此外，做空兴趣的缺失也让市场在下跌时缺乏支撑力度，因为多空力量在市场交易中总是对等的，卖盘少也意味着买盘数量减少。

随机指标

随机指标和股价的对比存在这样的逻辑，指标的顶和底都高于上一次，那么股价就会在本轮行情的高位运行。随机指标也能告诉投资者金融资产是否超卖或超买，以及股价是否会转势。

过去6个月以来，苹果股价和随机指标通常会在同时见顶，现在随机指标已见顶。

华尔街有一句俗谚：“如果你不断买进但股价不涨，那么就要看看下档风险了。”

如果苹果见顶了，那么作为道指成分股，全球科技行业标杆，其股价下挫对于全球金融市场的意义将不言而喻。