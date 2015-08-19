黄金、白银最新走势及前景分析

隔夜离岸市场上现货黄金走势相对平稳，金价开于1119.00/1120.00美元/盎司水平。金价盘中最高触及1119.50/1120.50高位。但随后因美国新屋开工数据好于市场预期，创2007年10月以来最高水平，美元见势恢复涨势，金价最低跌至1109.25/1110.25。美国股市因中国股市的不确定因素增加而走软，金价迎来买盘兴趣支撑，并最终收于1117.25/1118.25美元/盎司水平。

白银隔夜大幅走低，开于15.07/15.12美元/盎司。白银盘中最高触及15.08/15.13高位，但随因中国经济面临的下行压力，作为工业需求较为旺盛的铜和白银则联袂下跌。白银最终收于15关口下方，报14.83/14.88美元/盎司。

从技术面上来看，加拿大丰业银行认为，黄金收平于1118美元/盎司。金价位于1105枢轴位上方保持横盘整固。只要1105支撑完好，则金价可能再度上行测试上周高位1126，甚至不排除上行测试1137(38.2%回撤位)可能。此外，由于美元整体表现强劲，我们对黄金持有谨慎看多立场。

白银收低于14.85美元/盎司下方。昨日白银收于15.25美元/盎司水平。白银若跌破15关口，我们将有此前的看涨转为中性偏跌立场，并认为白银可能回探区间底部14.40美元/盎司水平。