"黑周四重现"：逾2000个股下跌 A股尾盘重挫痛失3700点

本周的A股市场可谓惊心动魄。从周二暴跌250点开始，周三V型反转，振幅高达6.75%，今天又是被市场戏称为黑色星期四的法定砸盘日，A股尾盘再遭重挫，沪指痛失3700点，国企板块再度领跌大盘，令市场信心涣散。板块全线飘绿，两市逾百股跌停，逾2000只个股下挫。再想想明天(8月21日)是每个月的股指期货交割日，市场恐再度迎来剧烈波动。

两市早盘双双低开跌逾1%，沪指开盘后震荡下挫，一度跌逾2%考验3700点。临近午盘，两市强势拉升，深成指翻红。午后，两市再度下行，沪指大幅跳水，失守3700点。

截至收盘，沪指跌3.42%，报3664.29点，成交5012亿元，深成指跌2.90%，报12584.6点，成交4809亿元。创业板指跌2.41%，报2508点。

板块个股：高校、通讯、在线教育、高速、有色涨幅靠前，航空、军工、体育、迪士尼跌幅靠前。央企改革再遭重挫，中材节能、国投新集、中粮地产、中粮生化等10只个股跌停。航空板块走势疲软，中航电子跌停，中航飞机跌逾9%。上海自贸区概念股走弱，浦东金桥、外高桥跌停。运输服务板块走弱，江西长运跌停，中信海直、恒通股份跌逾8%。电信运营板块逆势走强，二六三涨停，中国联通涨近6%。

沪港通方面：据香港交易所数据显示，沪股通今日资金再现流出，余额为136.64亿元，占比105%，净流出6.64亿元。截至16:01，港股通每日额度105亿元剩余100.07亿元，占比95%。

股指期货方面：期指今日低开低走，盘中震荡反弹。午后期指回落并震荡走低。另外，明日是期指交割日，移仓换月接近完成，1509合约今日已成主力合约。截止收盘，IF1509跌2.33%，报3601点；IH1509跌2.44%，报2283点；IC1509跌1.87%，报7557点。

值得注意的是，A股尾盘大幅跳水，失守3700关口，香港股市今天表现同样疲软，可谓是这个七夕不孤单，A股、港股比翼齐跌。截止收盘，香港恒生指数收盘下跌1.8%，报22757.47点。香港恒生指数自4月28日的7年高点累计跌逾20%。

分析师观点

分析师指出，此前大涨的证金概念和国企改革板块逐步转入下跌，市场再度进入板块无序轮动阶段，量能萎缩显示市场热度开始降温，短线大盘料延续震荡调整。

“市场风险的逐步释放是造成本周二市场下跌的一个原因之一。由于市场风险尚未得到全部释放，所以目前市场才会出现像这样涨两周再跌一跌的行情走势。”英大证券首席经济学家李大霄说。

齐鲁证券分析师罗文波认为，今天沪市A股成交额明显萎缩，应该是展开新一轮震荡寻底的过程。他并认为，现在市场热点不突出，建议投资者降低仓位，等方向明确了再说。当前市场主要缺信心，基本面不缺资金，因此这个时点降准也难出现什么利好。

山西证券分析师麻文宇则表示，大盘目前仍处于震荡之中，由于当前股市的主要问题在于风险偏好的下降，因此即使央行降准也不意味着增量资金就会跟随入市。