亚太股市午盘走弱 沪指盘中一度重挫5%

亚太股市周三(8月19日)在两年低位挣扎，因中国股市继续下跌，引发了对中国经济增速放缓的担忧。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌至两年低位，最新下跌0.1%。但澳洲股市逆势上涨1.2%。日经225指数跌0.5%，韩股综合股价指数跌1.3%。

中国股市盘中再现跳水，延续周二大跌6.1%的弱势，因市场担心央行可能并不急于进一步放松政策。分析师认为，此次暴跌削弱了对当局出手救市后股市会企稳的憧憬。

继上周人民币贬值后，进口类股和美元计价债务负担较重的企业承压。中国经济增长放缓疑虑和美国加息预期，对新兴经济体资产市场造成的打击最大。

MSCI明晟新兴市场指数跌至2011年10月以来最低，现已较4月所及高位跌逾20%。

美联储7月政策会议记录将于周三稍晚公布，预计将会受到各界详细检视，试图从中找出美联储加息时机的线索。

日本股市盘中下跌，受美国股市周二收低拖累。东芝宣布新一届董事会以期改善公司治理，股价随之飙升。

东芝涨幅一度达7.3%，为成交量第三大股票。交易商称，该公司提议的新董事会以外部人士为主，投资者认为该公司最糟糕的时候已经过去。在经历了12亿美元的会计丑闻之后，东芝希望调整董事会将有助于公司的改革。

日经指数跌0.5%，至20,446.09点。东证股价指数跌0.6%，至1,662.44点。

周三稍早公布的数据显示，日本7月对中国出口同比增长4.2%，6月的同比增幅为5.9%。中国是日本最大的贸易伙伴。

多数出口股下滑，丰田汽车跌0.2%，佳能跌1.0%。电子产品零售店经营商Nojima Corp大跌19%，因该公司宣布将通过发行新股及超额配股筹资约150亿日元。

中国市场方面，早盘沪深两市双双大幅低开，大盘直接低开逾2%，失守3700点一线，并对市场造成一定冲击，市场再现锯齿形震荡行情，盘中一度下跌逾3%。其中新疆振兴板块表现不俗，为大盘增添了不少人气。创业板指数早盘大幅低开后一路震荡上行，并一度成功翻红，但随后震荡回落，再显疲态，一度重挫近4%，几乎失守2400点。

上证指数早盘收报3631.40点，下跌116.76点，跌幅3.12%，成交额3475亿元；深证成指早盘收报12340.4点，下跌343.47点，跌幅2.71%，成交额3147亿元；创业板指早盘收报2427.19点，下跌76.98点，跌幅3.07%，成交额674.2亿元。

个股表现方面，题材股大幅杀跌，氟化工、园区开发、物流电商平台等板块整体跌幅居前。