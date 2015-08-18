中国GDP增速将持续跌向6% 全球经济仍低迷

周二(8月18日)，据评级机构穆迪(Moodys)发布的报告，中国GDP增长将朝6%持续下降，而与此同时，全球经济也仍受金融危机拖累。

穆迪维持预计中国2015年GDP增长6.8%、2016年增长6.5%的看法，并预计未来几年中国GDP增长朝6%的水平持续下降。

亚太地区其他国家中，穆迪预计2015年澳大利亚GDP增长2%，2016年增长约2.3%；预计2015年日本GDP增长1%，2016年增长1.5%；韩国2015年GDP增长约为2.5%，2016年约为3%。同时，穆迪将对印度2015年GDP增长的预期下修至月7%，2016年上升至7.5%。

此外，穆迪预计2016年美国GDP增长2.8%，但将2015年美国GDP增长预期调降至2.4%。而对于欧洲经济，穆迪称，希腊退欧将抑制欧元区复苏。维持预计2015年、2016年欧元区GDP在增长约1.5%的低水平不变。

穆迪预计英国GDP在2015年增长2.7%，2016年增长2.4%。维持G20国家GDP在2015年增长2.7%、2016年增长约3%的预期。

穆迪认为，全球经济不会立刻迅速增长。称从生产力增长、中国经济下滑、不受欢迎的人口统计趋势及贸易收入放缓等多方面显示，全球经济仍受2008年金融危机挥之不去的拖累。报告认为，中国资产价格持续严重下跌或希腊退欧将给全球经济带来风险。

穆迪表示，中国政府支持经济的举措范围及规模大于预期，显示经济处于弱势。近期人民币贬值，目前将不会对中国经济增长造成巨大影响，但却引起了坊间对于人民币贬值兑该国经济扩张意味着什么的关注。

美国经济复苏，以及在一定程度上欧元区和日本复苏将被中国正面临的下滑、拉丁美洲经济低增长或萎缩、俄罗斯经济只是趋于稳定而不是迅速反弹等状况带来的影响所抵消。

穆迪预计美联储将于2015年开始加息周期，但步伐要比上一轮紧缩周期更为缓慢。

穆迪还预计，国际油价2015年下半年仍将大致维持在目前的水平不变，2016年将逐渐开始上升。