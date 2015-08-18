美联储实际上已经加息？一“可怕事实”恐让美元多头颤抖

过去一段时间，在谈及美联储加息前景时，有两个负面因素一直被提及：除了低通胀之外，就是强势美元。但鉴于近期美元指数出现明显回落，并在日线图上初步呈现双顶形态，一些市场人士认为强势美元或不再是问题，只要紧盯通胀便可。不过分析人士指出，我们常说的美元指数一般指ICE美元指数，但美联储更加看重的则是广义贸易加权美元指数(该指数较少被关注)，该指标实际上仍在创新高。

目前市场上主要有三种美元指数：

第一种就是我们最常见的就是DXY美元指数，反映的是美元兑六种主要发达国家货币的汇率加权指数，该指数由美国洲际交易所(ICE)发布。

第二种就是“基于流动性”的美元指数，诸如道琼斯FXCM美元指数(Dow Jones FXCM Dollar Index)。

第三种就是美联储(FED)创立的广义贸易加权美元指数(Broad Trade-Weighted Dollar Index,TWDI)，它不同于市场最熟悉的美元指数，因为该指数包含了范围更大的一组货币，并且根据海外贸易进行加权。根据资料披露，该指数反映了美元兑26种货币，即包含发达国家和发展中经济体货币的广义汇率加权指数。

哪个美元指数最重要？

摩根士丹利(Morgan Stanley)分析师Ellen Zentner周一(8月17日)发布报告称，事实上，唯一对美国经济和美联储政策至关重要的美元指数就是联储自己创立的广义贸易加权美元指数。

大摩指出，TWDI和DXY的主要区别在于，前者是衡量美元兑更加广泛的货币的汇率加权指标。

报告并表示，与此同时，“基于流动性”的美元指数则顾名思义就是基于金融市场流动性，而非国际贸易状况，道琼斯FXCM美元指数中欧元、英镑、日元和澳元的权重基本相当。道琼斯FXCM一篮子美元指数旨在比DXY美元指数具备更高的相关性、更易买卖及更容易使用。

为何TWDI如此重要？

摩根士丹利表示：“美元在金融状况中所扮演的角色同样非常重要。我们发现，名义贸易加权美元指数每月升值1%，则将令芝加哥联储经季调后金融状况指标大约增加0.14个百分点，暗示金融状况大幅收紧。从宏观角度来看，2年期/3个月期美债收益率差扩大10个基点，对金融状况就会起到同等效果。”

与此同时，包括Tim Duy在内的一些知名经济学家早已指出，由于金融状况已经收紧，美联储实际上已经加息了，而美元升值对收紧金融状况扮演了一个重要的角色。

此外，上周中国央行(PBOC)意外让人民币贬值，这也令广义贸易加权美元指数进一步攀升。

美国知名财经科技网站Business Insider评论称，尽管美联储已经明确表示，他们计划在今年加息，但“美元国王”(King Dollar)可能成为一大“拦路虎”。

美国知名投资者、全球股市每日通讯Gartman Letter撰稿人加特曼(Dennis Gartman)日前表示，美元“过分强劲”是唯一置于美联储和收紧货币政策之间的障碍。

加特曼在接受美国当地媒体采访时表示，“美联储非常忧虑美元强势，但我认为他们难以阻止汇价走强。”

加特曼并称，过去16个月调整后的基础货币出现横向或收紧趋势，这表示美联储已经开始货币政策紧缩进程。圣路易斯联储调整后的基础货币是指，除了在美联储和美国财政部货币之外的流通货币总和加上美联储存款。

据纽约联储7月17日的一篇博客文章显示，假如美元一季度升值10%，美国经济一年的增长率将降低0.5个百分点，次年将再降0.2个百分点。

纽约联储分析师Mary Amiti和Tyler Bodine-Smith在博客中写道，尽管美元上涨导致消费者和国内企业享受到低廉的进口价格，但这似乎并不足以抵消美国出口商受到的负面影响。他们表示：“为保持竞争力，美国企业并未将美元升值因素完全转嫁至出口价格上，而是采取弥补措施。换言之，美国出口商为保住市场份额而损失了利润率。”