八月9-14日的重要新闻：“货币战争”炮声隆隆 中国央行下一步将如何出招？

每周摘要 - 从经济学和金融，外汇和大宗商品的预测，以及贸易商最感兴趣的文章，世界经济上的最新消息。

全球重要事件：

中国财经：“债王”格罗斯：全球经济有面临通缩的风险

MQL5: 联合国粮农组织：全球食品价格创6年来新低

MQL5: 人民币中间价又贬千点 全球市场再现“暴动”

新浪财经：人民币贬值引汇市风波 西班牙经济走出低谷

凤凰财经：美零售刺破黄金多头美梦 顶尖预测者拉响看跌警报

中国日报： 宗和：俄经济萎缩波及中俄贸易

新浪财经：阿联酋或在莫迪访问期间要求下调黄金进口关税

华尔街见闻：中国股市上周新增投资者再创纪录新低

汇市新闻：

MQL5:外汇市场看点

FX168:央行连续两日调降中间价逾千点 人民币汇率波幅还会扩大吗？

FX168:汇市未来几周及几月的策略建议

FX168: 欧日传递重磅信息 美元多头需“一颗红心两手准备”

华尔街见闻：越南央行扩大汇率交易区间 亚洲货币战争开打？

华尔街见闻：外汇局原司长管涛:中间价改革动到汇率市场化改革核心

股市新闻：

凤凰财经：8月13日六大消息影响股市走势 黑周四或难再现

腾讯财经：希腊股市高开低走 银行股涨近3%

搜狐新闻：美国原油期货创六年新低 欧洲股市反弹

路透：东南亚股市：印尼与马来西亚股市反弹；更多资金外流

人民网：伦敦股市主要股指12日下跌

华尔街见闻：高善文：应警惕股市和汇市相互强化

路透：日本股市：日经指数小跌受获利了结盘打压，市场消化人民币贬值影响

新华网：中国经济增速放缓股市震荡 黄金需求跌至六年低点

货币新闻：

MQL5: 人民币大贬值 通缩“冰河时代”就快来了！

MQL5: “货币战争”炮声隆隆 中国央行下一步将如何出招？

MQL5: 比特币大幅飙高一扫颓势

网易财经： 央行再“出手”!人民币贬值潮降温 晚间两大数据考验美元

腾讯财经：卢布大幅贬值 俄罗斯经济难复苏

华尔街见闻：人民币贬值 美元的大机会

新浪财经：解读大步快跑的人民币：一步到位的贬值优于拖拖拉拉

市场新闻：

中国财经：日本经济"赚钱本领"逐步回升

新浪财经：申万宏源：个股活跃度提升 市场整体仍在震荡箱体

新浪财经：特里兰：黄金短期市场情绪转变 长期内仍然空头占优

路透：《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

FX168: 大宗商品多头遭意外袭击 人民币贬值打压价格反弹

搜狐财经：许成钢：人民币一次性贬值对香港市场影响不大

新浪财经：市场或继续保持上升通道运行

中国商报 ：上半年全球艺术品市场缩减6%

公司新闻：

新浪财经： 培生同意4.69亿英镑出售经济学人集团50%股份

华尔街见闻：伯克希尔史上最大手笔 372亿美元收购精密机件

MQL5: 为何人民币贬值让航空股“遭殃”？

科技频道：YC掌门Sam Altman：一开始就想做公司的只有死路一条

新浪：卡西创业了！开公司自己做老板 准备当经纪人

新浪财经：外媒：人民币贬值 亚洲公司平添140亿美元债务负担

原油、贵金属新闻：

FX168: API：上周美国原油库存下降幅度小于预期

金融界：原油反弹梦又断 EIA下调产量预期

腾讯财经：零售销售与初请表现靓丽 黄金高处不胜寒

FX168: 最顶尖预测团队：清醒点吧！黄金反弹派对就快结束了

网易理财：特里兰：黄金短期市场情绪转变 长期内仍然空头占优

新浪财经：中州期货：黄金上行步伐暂停

新浪财经：人民币进一步贬值担忧缓解 黄金再度承压结束五连阳