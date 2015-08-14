八月9-14日的重要新闻：“货币战争”炮声隆隆 中国央行下一步将如何出招？

每周摘要 - 从经济学和金融，外汇和大宗商品的预测，以及贸易商最感兴趣的文章，世界经济上的最新消息。
全球重要事件：
中国财经：“债王”格罗斯：全球经济有面临通缩的风险
MQL5: 联合国粮农组织：全球食品价格创6年来新低
MQL5: 人民币中间价又贬千点 全球市场再现“暴动”
新浪财经：人民币贬值引汇市风波 西班牙经济走出低谷
中国日报： 宗和：俄经济萎缩波及中俄贸易
华尔街见闻：中国股市上周新增投资者再创纪录新低
汇市新闻：
MQL5:外汇市场看点
FX168:央行连续两日调降中间价逾千点 人民币汇率波幅还会扩大吗？
FX168:汇市未来几周及几月的策略建议
FX168: 欧日传递重磅信息 美元多头需“一颗红心两手准备”
华尔街见闻：越南央行扩大汇率交易区间 亚洲货币战争开打？
华尔街见闻：外汇局原司长管涛:中间价改革动到汇率市场化改革核心
股市新闻：
腾讯财经：希腊股市高开低走 银行股涨近3%
搜狐新闻：美国原油期货创六年新低 欧洲股市反弹
人民网：伦敦股市主要股指12日下跌
华尔街见闻：高善文：应警惕股市和汇市相互强化
路透：日本股市：日经指数小跌受获利了结盘打压，市场消化人民币贬值影响
货币新闻：
MQL5: 人民币大贬值 通缩“冰河时代”就快来了！
MQL5: “货币战争”炮声隆隆 中国央行下一步将如何出招？
MQL5: 比特币大幅飙高一扫颓势
网易财经： 央行再“出手”!人民币贬值潮降温 晚间两大数据考验美元
腾讯财经：卢布大幅贬值 俄罗斯经济难复苏
华尔街见闻：人民币贬值 美元的大机会
市场新闻：
中国财经：日本经济"赚钱本领"逐步回升
FX168: 大宗商品多头遭意外袭击 人民币贬值打压价格反弹
新浪财经：市场或继续保持上升通道运行
中国商报 ：上半年全球艺术品市场缩减6%
公司新闻：
新浪财经： 培生同意4.69亿英镑出售经济学人集团50%股份
华尔街见闻：伯克希尔史上最大手笔 372亿美元收购精密机件
MQL5: 为何人民币贬值让航空股“遭殃”？
科技频道：YC掌门Sam Altman：一开始就想做公司的只有死路一条
新浪财经：外媒：人民币贬值 亚洲公司平添140亿美元债务负担
原油、贵金属新闻：
FX168: API：上周美国原油库存下降幅度小于预期
腾讯财经：零售销售与初请表现靓丽 黄金高处不胜寒
FX168: 最顶尖预测团队：清醒点吧！黄金反弹派对就快结束了
新浪财经：中州期货：黄金上行步伐暂停