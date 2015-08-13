人民币大贬值 通缩“冰河时代”就快来了！

法国兴业银行(Societe Generale)全球策略师Albert Edwards周三撰文称，人民币贬值让距离实现他的“末日预言”又近了一步：通缩将从亚洲蔓延至欧美，造成全球经济崩盘。

中国人民银行周三(8月12日)公布的人民币中间价较周二的中间价再贬1000余点至6.3306，贬值幅度1.6%，离岸人民币兑美元迅速下挫1.75%，人民币中间价连续两天下调千点，昨日下调幅度接近2%，创央行历史上最大。

周三人民币即期最低报6.4510，刷新四年低位，但尾盘反弹至2012年7月24日以来的三年收盘新低。离岸CNH今日亦一度贬至四年低位，与在岸价差最高扩至逾1500个点。

Edwards认为，随着人民币贬值，新兴市场货币现在将加速下跌，从而降低发达国家的进口成本，进而引发更广泛的价格下挫，最终损害经济增长。

长久以来，Edwards一直坚持通缩终将席卷全球的观点，并称之为“冰河时代”。他称，中国本周意外调整人民币中间价报价机制让投资者距离这个结果更近一步，并指出中国央行的这一举动最终将造成与2008年雷曼兄弟倒闭及接踵而至的全球危机相似的紧急状况。

正如下图所示，中国经济与全球通胀的变化呈现出极强的正相关性，一旦中国经济进入衰退，势必会拖累全球通胀水平，最终造成通缩环境更加恶化。

Edwards称，“我们预计新兴市场货币将加速贬值，助推通缩浪潮席卷西方国家，让本就在承受利润压力的企业不堪重负，把世界再次推向衰退。”

Edwards因提前就20世纪90年代末的亚洲金融危机发出警告而名噪一时，近20年来，他一直劝告投资者减少股票头寸。在2012年末，他说2013年只会令人失望，不过美国股市当年飙涨30%。