为何人民币贬值让航空股“遭殃”？

在中国央行(PBOC)对人民币中间价进行市场化改革，并一次性贬值近2%后，中国股市航空股周二(8月11日)早盘跌幅居前，三大航空股跌幅均超过3%。

中国央行周二宣布，为增强人民币兑美元汇率中间价的市场化程度和基准性，决定完善人民币兑美元汇率中间价报价，较上日中间价出现了接近2%的贬值，报6.2298元，中间价调降幅度为有史以来最大

。

央行并表示，自今日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价。

在岸人民币兑美元创2007年以来最大跌幅；离岸人民币兑美元跌1.5%。

分析师认为，航空公司因购买飞机而有着大量美元负债，人民币贬值将令其不可避免地产生汇兑损失。

本地时间10:34，东方航空跌4.22%，南方航空跌3.76%；中国国航跌3.92%。

国金证券分析师黄岑栋表示，人民币贬值对航空、造纸等美元债务占比较大的行业会有一定负面影响，油价反弹亦令航空股承压；或可考虑逢低介入航空股，因该行业今年业绩增长状况不错。

在即期市场上，人民币兑美元最低报6.3360元，现报6.2960，上日收市价为6.2097。