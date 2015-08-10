联合国粮农组织：全球食品价格创6年来新低

联合国粮食及农业组织近日发表媒体通报称，7月份全球食品价格指数继续下滑，主要食品价格跌至2009年9月以来的最低水平。

根据通报，7月份全球食品价格指数平均为164.6点，比6月份下降了1%，与去年同期相比，降幅则高达19.4%。粮农组织表示，全球食品价格再创新低的主要原因是奶制品和植物油价格骤降，其跌幅抵消了谷物和食糖价格的小幅提升。

粮农组织全球食品价格指数是国际市场五大食品类商品价格的贸易加权指数，包括谷物、肉类、奶制品、植物油和食糖等。7月份全球奶制品价格指数比6月份下降了7.2%，其原因是中国、中东和北非等地的进口需求减少，而欧盟奶制品产量较大，致使奶制品出口供应充裕。

7月份全球植物油价格指数比6月份下降约5.5%，达到自2009年7月以来的最低点。导致近期国际棕榈油价格下挫的主要原因是东南亚产量提升，促使豆油价格进一步疲软的因素则包括南美洲出口供应充足和2015至2016年度全球供应前景看好等。

7月份全球谷物价格指数较6月份上升了2%，但仍比去年同期的水平低10.1%。小麦和玉米等谷物价格连续第二个月上涨，部分原因是北美和欧洲的天气条件欠佳，导致全球谷物价格指数上扬，但大米价格则持续下滑。7月份全球肉类价格指数与6月份基本持平。国际市场牛肉价格的上涨抵消了猪肉和羊肉价格的下跌，而禽类价格则保持稳定。与6月份相比，全球食糖价格上涨2.5%，原因是巴西主要产区的收获条件不理想。