欧元/美元：1.0980、1.0935

欧元/美元小时图冲高回落，1.0980有阻力压制，不过日内还得穿1.0953才能开启跌势。

美元/日元：124.37、123.95

美元/日元小时图大幅下挫后有所企稳，关注124.37的阻力。若该阻力持续起效，则日内或进一步回落至123.95附近。

英镑/美元：1.5502

英镑/美元小时图探底回升，但1.5502有部分阻力压制，若持续完好则日内仍趋下行。

澳元/美元：0.7420

澳元/美元小时图冲高回落，0.7420有部分阻力压制，该阻力持续完好则日内将转为下行。

美元/瑞郎：0.9848、0.9795

美元/瑞郎小时图冲高回落，0.9795有初步支撑，不过0.9848有阻力。

美元/加元：1.3100

美元/加元小时图一度对1.3100支撑构成穿刺，但目前再度回到该水平上方，汇价日内风险略趋上行，但上行动能暂不明显。

现货金：1082.70、1095.65

现货金小时图基本仍是区间交投的行情，就日内而言1095.65阻力效果持续的话，可能再度测试1082.70支撑。

现货银：14.64、14.80

现货银小时图大幅冲高回落，14.80构成初步阻力压制，日内不排除看向14.64。

美国原油：44.17

油价小时图进一步下挫，44.17有阻力压制，日内风险继续趋于下行。