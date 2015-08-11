“货币战争”炮声隆隆 中国央行下一步将如何出招？

中国央行(PBOC)周二(8月11日)宣布将人民币兑美元中间价下调1.86%，创下历史最大降幅纪录，引发离岸人民币跌逾2%、在岸人民币跌1.7%。中国央行承诺，未来中间价将会更贴切地反映市场价格。对于央行这一意外之举，彭博经济学家欧乐鹰(Tom Orlik)进行了详尽地解析。

中国央行为何要让人民币贬值？

上周末发布的数据显示，中国7月份出口同比下降8.9%，预期下降0.3%。彭博亚洲首席经济学家欧乐鹰随后就撰文指出，出口下滑把汇率贬值提上了议程。

同时，相对于亚洲其他国家的汇率贬值幅度，人民币仍显得较为强势。截至本周一，人民币汇率今年以来累计下跌了0.07%，跌幅不及印度卢比的1.3%，更不及马来西亚林吉特的11.2%。

本月早些时候公布的IMF研究人员报告显示，人民币在全球范围内的使用落后于其他货币，而且数据分析方面还有“大量工作”需做。IMF提议，把特别提款权(SDR)货币篮子任何变化的生效时间推迟至2016年9月。

为什么中国央行选择这一时间点采取行动？

中国央行发言人讲话指出，人民币汇率中间价偏离市场汇率幅度较大，持续时间较长，影响了中间价的市场基准地位和权威性。

市场反应对于央行这一举动反应强烈，中国国债全线下跌、互换利率攀升、期权隐含波动率飙升；澳元、韩元和新加坡元均大跌逾1%。

据一位亚洲的外汇交易员称，“在做市商调整估值模型之际，很难发现离岸美元/人民币期权价格。”

中国央行下调人民币兑美元中间价的影响：

欧乐鹰分析指出，实际有效汇率贬值1%，会促进出口增长率提高100个基点，但需要3个月的时间才能够逐渐体现。

但他也同时指出，“人民币兑美元这种幅度的贬值会引发约400亿美元的资本外流。”

中国央行下一步将如何出招?

耶鲁大学高级研究员、前摩根士丹利的亚洲非执行主席Stephen Roach表示，“很难相信这会是个一次性的调整。”

Roach认为，“在全球经济疲软的当下，光让人民币贬值1.9%可远不足以重振中国出口。货币战在全球变得越来越普遍，人民币这次的贬值让更多新的，小规模战役出现的可能性变得越来越明显，贬值竞赛越发危险了。”

招商银行驻深圳的分析师刘东亮称，中间价突然大幅下调表明中国经济硬着陆风险已上升；预计央行会进一步下调存款准备金率，以应对资本外流。