油价跌到30美元的速度要比你想象的更快

Again Capital的公司创始人John Kilduff日前表示，在中国人民币汇率急速贬值后，美国原油价格可能比预期地更快跌入30-40美元的价格区间。

John Kilduff上月提出了油价将跌至30美元/桶的预期，而人民币汇价急速跌落可能让油价更快跌至30美元，他认为，10月前油价可能就会跌到3字打头，而后价格可能在明年逐步反弹至50美元-60美元中段。

他在接受美国当地媒体采访时说，“30美元的油价可能更快更早地到来，”他并补充称，油价跌到20美元/桶也是有可能的，但价格跌势到这层份上有些过火。

John Kilduff说：“市场很有节奏的走下一个又一个台阶，在价格真实底部形成之前，商品市场需要一轮严酷的跌落。”

由于中国经济在上半年明显放缓，在央行宣布调整中间价定价参考方式之后，人民币兑美元急速跌落，中国作为继美国之后全球第二大石油消费国，人民币的弱势将削弱中国对于美元定价商品的购买力。

油价周三一开始滑落，但在国际能源署(International Energy Agency)得出“全球石油需求在价格跌势中回升”的结论后反弹。

Kilduff表示，他认为原油供给可能在明年早些时候下降50万桶/日，这可能导致沙特等产油大国调整其储能政策，从而维系受到页岩油供应所吞噬的市场份额。因此沙特最终可能被迫削减产量。

然而，若油价在明年某时开启，那么美国页岩油生产商可能提高产量，这会造成新一轮供给过剩。

Kilduff说：“页岩油产量是否会卷土重来？价格能否吸引到该行业重启生产？产量能否因此带动？这可能形成一种十分致命的循环。”

短线油价行情

国际油价周四(8月13日)亚市早盘持稳，美国原油库存减少和需求前景增强为油价提供了支撑，但市场对中国经济形势的担忧依然令油价承压。NYMEX原油期货价格和布伦特原油期货价格盘中双双小幅回升，最高分别触及43.46美元/桶和50.38美元/桶。

美国能源信息署(EIA)最新数据显示，美国上周原油库存减少约170万桶，为近期暴跌的油价提供了支撑。而国际能源署(IEA)周三也上调了今明两年的全球原油需求增长预估，对油价起到一定的提振作用。

IEA表示，2015年将是5年内全球原油需求增长最大的一年，但同时认为供应过剩情况或将持续至2016年底。不过综合分析，IEA对未来油价的走势偏向看涨。

但市场分析人士指出，油市风险依然存在，尤其是近期中国经济诸多放缓迹象的出现，以及人民币大幅贬值后恐拖累原油需求增长。