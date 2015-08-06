澳纽抢先开跌 "超级星期四"主角即将登场

周四(8月6日)欧市盘中，纽元是今天欧市波动最大的主要币种，已经从六年低点回升了0.5%。今日恰逢“超级星期四”，因英国央行要公布一系列数据。在市场激辩英国及美国央行升息时点之际，纽元及澳元成为市场上波动最大的两个货币。

外界预期英国央行周四不会有所行动，但将会公布例行的通胀报告，同时还会首度马上公布政策会议的会议纪要，预料会议纪要将显示部分委员将会今年来首度投票赞成升息。

据一国际性银行驻伦敦交易员表示，“有很多活动将在今天发生，但人们目前态度审慎。本周有许多强硬派的谈话，我直觉认为英国央行可能令人失望。通胀报告可能不会如市场预期中的强劲。”

此外瑞郎兑欧元跌至四个月低点，此前数据显示瑞士经济进一步深陷通缩。交易员揣测，瑞郎走低是因为央行干预。

德国商业银行分析师Esther Reichelt表示，“瑞郎目前是G10货币中唯一兑欧元走低的。在我们看来，瑞郎下跌似乎是因为通胀率意外大幅走低，而不是瑞士央行干预。瑞士经济有出现恶化的迹象。”

虽然市场对美联储年底前升息的预期升温，但发达国家没有通胀令市场忧心。自3月中以来，欧元兑美元三次挑战1.08，有关欧元兑美元今年或明年将升破平价的看法，已经降温。

Reichelt指出，“市场仍不太敢预测明年美联储会进入积极收紧政策周期，而这是因为通胀的缘故。目前市场行情反映的是今年升息一次，明年三次，这样根本不足以让美元再涨上去。”