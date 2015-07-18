一周摘要七月（13-17）

七月13-17的一周摘要

每周摘要 - 经济学和金融，外汇和大宗商品的最新消息与预测，以及来自最权威贸易商的有趣文章和消息。





新闻一周：总结上合组织和金砖四国的首脑会议，上合组织新发展。

环球网： 俄专家：金砖国家将限制美国在世界决策中的垄断

中国商报： 金砖银行为全球经济寻找新增长点

MQL5 ：乌法峰会指引上合组织新发展

多维新闻： 若弃经济与安全 金砖上合组织将瘫痪

和讯网：金砖国家与上合组织“双峰会”释放了哪些惊人“狠话”

中金网：金砖国家乌法联合宣言：建立不屈服于西方的多极世界

路透：金砖国家：7月10日股汇市收盘纵览

古汉台网：中国在金砖国家的活动是对美国的威胁？





一周经济要闻：

和讯网：欧元集团声明：原则上同意向希腊提供3年期的经济援助

中国政府网：李克强会见世界银行行长金墉

人民网：委内瑞拉和乌拉圭签署经济合作协议

联合国新闻： 第三次国际发展融资会议

新浪财经: 花旗：多重因素或致油价继续走低

MQl5: 不靠谱男友”提前抢戏 耶伦女王金口会否泄天机？

MQl5：比特币：普京称可有限度使用虚拟货币

FX168：OPEC代表：伊朗出口回归市场将使OPEC维持高产

新浪网：希腊问题现重大转机 耶伦讲话恐引发大行情

外汇网：新提案成拯救希腊最后稻草 欧元飙升市场押注协议达成？

新浪网：黄金连跌四日待耶伦金口 美银大呼“也许该抄底了”!

股市趋势：

MQL5 ：GDP7%，让中国经济吃下“定心丸”

FX168：惊魂未定、涨停已起 A股大反攻持续性如何？

路透：加拿大股市：结束五日连升收跌，因资源等权重股回落

新浪：中信集团欲收购罗素投资 藉此进军美国市场

路透：欧洲股市：下跌，因受希腊救助消息引发的释然涨势消退

人民网：日本政府养老基金投资股市获利颇丰

MQL5: 为何称中国股市深跌不是大问题？

公司新闻：发展，改进，事例

腾讯网：恒生电子将关闭HOMS系统任何账户开立功能

MQL5：为了做好虚拟现实头盔 FACEBOOK又买下一家公司

财富网：中登公司数据显示：高净值自然人成本轮下跌最大受损者

人民网：欧盟对奥地利和德国铁路公司开出反垄断罚单

华尔街日报：SEC展开对基金公司产品销售过程的调查

东北网：苹果公司坐拥1940亿美元现金，为什么不敢花？

C114新闻：Apple Pay登陆英国后受到创业公司拥簇





世界财经必知：

MQL5：韩国给本币贬值开绿灯 韩元有望挑战日元最佳融资货币宝座

人民网：上半年中国经济的十大亮点

腾讯财经：欧央行提高对希腊紧急流动性援助上限

凤凰财经：美联储褐皮书∶美国经济扩张持续加速

MQL5： 欧元区划出“退欧”红线 希腊周三前须通过全面改革立法

腾讯财经：为何沙特最不愿伊朗重回国际原油市场



