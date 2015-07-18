一周摘要七月（13-17）

0
276
七月13-17的一周摘要
每周摘要 - 经济学和金融，外汇和大宗商品的最新消息与预测，以及来自最权威贸易商的有趣文章和消息。
新闻一周：总结上合组织和金砖四国的首脑会议，上合组织新发展。
中国商报： 金砖银行为全球经济寻找新增长点
MQL5 ：乌法峰会指引上合组织新发展
多维新闻： 若弃经济与安全 金砖上合组织将瘫痪
古汉台网：中国在金砖国家的活动是对美国的威胁？
一周经济要闻：
中国政府网：李克强会见世界银行行长金墉
人民网：委内瑞拉和乌拉圭签署经济合作协议
联合国新闻： 第三次国际发展融资会议
新浪财经: 花旗：多重因素或致油价继续走低
MQl5: 不靠谱男友”提前抢戏 耶伦女王金口会否泄天机？
MQl5：比特币：普京称可有限度使用虚拟货币
FX168：OPEC代表：伊朗出口回归市场将使OPEC维持高产
外汇网：新提案成拯救希腊最后稻草 欧元飙升市场押注协议达成？
股市趋势：
MQL5 ：GDP7%，让中国经济吃下“定心丸”
FX168：惊魂未定、涨停已起 A股大反攻持续性如何？
人民网：日本政府养老基金投资股市获利颇丰
MQL5: 为何称中国股市深跌不是大问题？
公司新闻：发展，改进，事例
MQL5：为了做好虚拟现实头盔 FACEBOOK又买下一家公司
华尔街日报：SEC展开对基金公司产品销售过程的调查
C114新闻：Apple Pay登陆英国后受到创业公司拥簇
世界财经必知：
MQL5：韩国给本币贬值开绿灯 韩元有望挑战日元最佳融资货币宝座
人民网：上半年中国经济的十大亮点
腾讯财经：欧央行提高对希腊紧急流动性援助上限
凤凰财经：美联储褐皮书∶美国经济扩张持续加速
MQL5： 欧元区划出“退欧”红线 希腊周三前须通过全面改革立法
腾讯财经：为何沙特最不愿伊朗重回国际原油市场路透：令人失望的加国就业数据重创加元