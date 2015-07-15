比特币：普京称可有限度使用虚拟货币

比特币价格周三(7月15日)亚盘震荡加剧，继昨日冲高回落之后，市场波动率显著上升。

BITSTAMP公布的报价显示，比特币/美元(XBT/USD)昨天自一度升至296水平，但此后持续回落，于本交易日早盘跌至288下方。但本交易日亚盘又出现一波冲高回落行情(一度反弹至291一线)，现交投于289水平附近。

KRAKEN公布的报价显示，比特币/欧元(XBT/EUR)昨日一度冲高至267上方，随后回撤至261下方。本交易日亚盘一度又冲高至264上方，但当下再度回落至262下方。

比特币价格近期波动率明显上升，此前亚盘通常都是单边行情。希腊问题暂告一段落，令市场对比特币的买需有所下降。多空博弈下，比特币价格呈现上蹿下跳之势。

不过，在行业新闻方面，比特币迎来利好消息。俄罗斯总统普京称可有限度使用虚拟货币。

俄罗斯总统普京在弗拉基米尔地区参加青年论坛时表示，虚拟货币或许能够在部分情况下使用，而虚拟货币的使用需要取得法律的保护。

此外，西班牙BTM提供商Bitchain宣布于7月11日在希腊建立了第一台双向比特币自动取款机(BTM)。该BTM安装的第二天就处理了25笔交易，资金总额为2000欧元。

北京时间7月15日12:29，比特币/美元报288.89，比特币/欧元报261.75。