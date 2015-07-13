欧元区划出“退欧”红线 希腊周三前须通过全面改革立法

欧元区领导人周日(7月12日)在紧急峰会上对接近破产的希腊表示，本周必须确定关键的改革以恢复外界对该国的信任，这样他们才会开启金融救助协商，让希腊留在欧元区内。

会议要求希腊左翼总理齐普拉斯推动议会通过立法，说服其他欧元区伙伴国立即释放救助金以避免国家破产，并开始第三轮救助计划的协商。这轮救助规模估计高达860亿欧元(955亿美元)。

欧元区财长提交各领导人的决定草案显示，包括税收和养老金改革等六项全面举措必须在本周三(7月15日)午夜之前确定，而在救助协商开始前，希腊议会须批准整个方案。

该草案还包括德国一项提议，即如果希腊不能满足条件，将让希腊“暂退”欧元区。但不是所有财长都支持这个想法。欧盟一高级官员表示，这样做是非法的，相关内容不会留在峰会声明中。

齐普拉斯到达布鲁塞尔后表示，他希望“再次诚恳妥协”，保持欧洲的团结局面。但欧元区救援行动最大的出资国，德国总理默克尔表示，开始商谈的条件还不具备。由于国内反对进一步援助希腊的呼声日益强烈，默克尔也表现出谨慎态度。

如果希腊满足条件，德国议会将在本周四(7月16日)开会，授权德国总理默克尔与财长朔伊布勒启动有关新贷款的谈判。然后，欧元集团财长们将在周五(7月17日)或周末再度开会，正式启动协商。

上周末峰会一直拖到深夜，官员们称，谈判面临一系列难点，其中最大的症结在于，德国坚持要把希腊一笔准备私有化的价值500亿欧元的资产存放于卢森堡一个信托基金中以供出售，并将所得资金直接用于偿还债务。

一名外交官员表示，这几乎等同于将希腊置于德国的保护伞之下。另一名外交官员指出，默克尔已表明此为德国的“红线”。而齐普拉斯则坚持债权国需进一步保证将重整希腊债务，使其中期而言更可持续下去。

有些人士质疑这项方案能否在短短三天内迅速获得希腊国会的通过。根据接近政府的消息人士表示，对于上周五未投票支持齐普拉斯协商立场的部长，齐普拉斯将予以裁撤，而左翼激进联盟党(Syriza)抱持异议的议员其席位也将不保。

此前，希腊以齐普拉斯的改革方案为基础，提出三年期贷款的申请案。该案在一项财长会议当中经过激烈的讨论，但会议结束时并未有定论。

这份草案指出，希腊在7月20日前需紧急融通70亿欧元，以偿还欧洲央行赎回债券的款项；在8月中旬前需融通120亿欧元，以偿还欧洲央行另一笔款项。

草案并未提及要如何才能满足这些资金需求，而欧盟官员们则表明，各国财长无法同意提供紧急融通。

希腊暂时退欧？

在周末的协商中，数个立场强硬的国家支持德国所提让希腊“暂时退出”欧元区五年的提议，除非希腊接受且立即实施更严格的条件。但法国总统奥朗德(Francois Hollande)反对这项提议，称这将会成为危及欧盟一体化的源头。

欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)取消了一场原预定由所有28个欧盟国家领袖都出席的峰会。如果希腊退出欧元区，这场峰会原本是有必要举行的。图斯克称欧元区领袖将继续谈判，直到我们对希腊问题有结论。

官员们也坚持国际货币金组织(IMF)继续完全参与对希腊的第三次纾困。

熟悉内情人士称，德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)杠上欧洲央行行长德拉基，他说，“我可不是笨蛋。”另外的消息人士说，朔伊布勒也就欧盟条约中有关发放紧急贷款的条件是否已得到满足，和ESM主席雷格林发生冲突。