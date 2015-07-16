韩国给本币贬值开绿灯 韩元有望挑战日元最佳融资货币宝座

韩国决策者暗示他们乐于看见本币贬值，分析师认为，这可能有助于韩元挑战日元在亚洲货币套息交易中的最佳融资货币地位。

根据权威统计数据显示，自6月30日以来，卖韩元买10种亚洲货币的投资者赚得2.1%，相比之下以日元融资的投资者仅赚0.5%。

2015年上半年，以韩元为融资货币的外汇套息交易回报率为0.9%，以日元融资的利差交易回报率则达到1.8%。

韩国政府稍早放宽海外投资限制，同时因出口下降而调降2015年经济增长预期，受此影响，韩元本月领跌亚洲货币。

韩国央行(Bank of Korea)6月将基准利率降至纪录低点，为去年8月以来第四次降息。该央行并表示，主要竞争对手的货币走软导致韩国出口受到“伤害”。

法国巴黎投资(BNP Paribas Investment Partners)驻伦敦的基金经理Mark Capstick说道：“韩国当局可能不会干预韩元贬值。在做空韩元成本较低的情况下，我们预计新兴市场投资者将利用韩元作为一种融资货币。”

韩国企划财政部于上月推出基金投资海外股市的税收优惠等一系列政策，并放宽对保险商进行外汇对冲操作和购买海外债券的规定；央行称经常帐顺差加剧了汇市的失衡局面。

在2008年金融危机期间日元暴涨23%，并在2011年因欧债危机爆发而上涨5.5%，韩元在这两年均走软。

受日韩货币宽松举措影响，今年迄今为止日元和韩元分别下滑3.1%和4.6%。

韩国央行自去年8月以来累计降息100个基点，并于6月令基准利率处于1.5%的纪录低位。荷兰国际集团(ING Groep NV)、澳洲国民银行(NAB)和汇丰银行(HSBC)均预计该央行年内再度降息至1.25%。