为何称中国股市深跌不是大问题？

一些分析师认为，中国股市大跌带来的麻烦可能仅限于那些真正持有问题股票的投资者。

在希腊命运落到一个又一个紧急会议手中之际，一些人士认为，欧洲最终会自行解决问题，全球真正的麻烦应该是中国以及其股市的大跌。

但在密切追踪中国情况的分析师当中，一些分析师敦促投资者保持冷静，别太担心A股下跌会演变成全球性的危机。他们指出，其实就连中国自己也不会因股市大幅回调而严重受挫。

凯投宏观(Capital Economics)中国经济学家普里查德(Julian Evans-Pritchard)上周五(7月10日)在研究报告中写道，近期历史表明，中国股市影响总体经济的能力似乎是有限的。

他写道，实际上，股市上涨并未对中国消费者开支构成有力提振，所以也没理由预计股市下跌会对经济构成拖累。

据普里查德的数据，从2007年全球金融危机下的繁荣-萧条模式看，上述观点是站得住脚的，这一观点同样也适用于近期的股市泡沫。

他写道，2007年股市繁荣期间零售额增速大体持平，之后在股市崩塌後零售额加速增长；近期，当股市飙升之时，零售额增速小幅下滑。

那么，近期包括临时工和学生在内的几乎所有人都去开户又有什么关系呢？普里查德认为，针对中国市场的散户风险敞口被过度夸大了，这在一定程度上是因为超过三分之二市值的股票是控制在政府手中的，而这些股票实际上是不流通的。

他认为，中国散户持股规模占国内生产总值(GDP)的比例不到30%，相比之下，美国、日本和印度的占比目前超过了130%。

金融是否为因素之一？

金融传染的可能性又如何呢？斯蒂芬(Craig Stephen)在本周的专栏中从专业角度分析了这种情况，称散户投资者涉足两融交易并不足以造成系统性问题，但大型企业涉足两融交易则可能出大事。

同样的，股市强劲对于需要筹措资金的银行和其他实体极为有益，如果少了这一资金来源，这些机构将面临困难。

持相反观点的人认为，与西方市场不同，中国政府在信贷配置方面拥有更多的发言权。

浦瑞兴金融集团(PNC Financial Services Group)在上周的一份报告中称，金融传染的风险似乎有限，因为与发达国家相比，中国股市与其金融体系其他部分的联系没没那么强。所谓金融传染，是指股市下跌令整个系统内的信贷冻结。

浦瑞兴金融集团分析师写道，举例来说，美国市场的恐慌可能会令企业和消费者都无法获得贷款，而与此形成对照的是，中国企业和消费者的贷款主要从国有银行获得。

他们还提出，市场崩溃实际上可能只是更大规模的经济崩溃的一个征兆；考虑到中国经济数据不够全面，经济崩溃不那麽容易发现。

浦瑞兴金融集团分析团队写道，尽管股市回调可能是衰退开始的信号，但回调要比衰退频繁得多；作为衰退的预测工具，股市回调会产生大量“假阳性”。

他们写道，根据现有证据，中国经济实际上正在减速，但这种减速是温和的，与中国自2012年以来所经历的减速没有很大区别。

如果是这样的话，那么大家还是应该冷静下来，转而关注希腊问题。