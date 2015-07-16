GDP7%，让中国经济吃下“定心丸”

备受关注的中国经济“半年报”15日出炉。在内外承压的背景下，上半年我国经济稳住了7%的增速关口。主要经济指标逐步回暖，呈现缓中趋稳、稳中向好的发展态势。

7%，这是一个令人倍感欣慰的数据，给全国上上下下吃了一颗“定心丸”，也彻底堵住了那些唱衰中国经济者的嘴。“缓中趋稳、稳中向好”，这就是2015年我国经济“中考”答卷，非常完美，超乎预期。我国经济前景依旧一片光明，让人信心十足。

去年以来，我国经济处于经济增长换挡期、结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期“三期叠加”的关键阶段，加之世界经济复苏也充满这个挑战和风险，在这种不利复杂严峻富人的背景下，我国经济顶住了压力，克服了困难，实现7%的增长，格外鼓舞人心。

我国经济的“中考”答卷充分证明：党中央、国务院适时出台的一系列稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的政策措施，收到了预期的效果。可以断言，下半年经济增长延续上半年企稳向好的走势，大局已定。进入新常态后，我国经济依旧具有保持中高速增长的动力和潜力，基本局面没有改变，这无疑再次印证了我们的信心。

经济保持在合理区间运行，主要指标增速正逐渐回暖，经济结构继续优化，经济增长质量不断提高，民生继续改善，改革红利在继续释放，大众创业和万众创新深入人心，农业形势保持稳定发展态势……细数上半年经济增长的这些亮点，不难发现，我国经济的发展更具内涵，更有含金量，更加绿色，更惠及民生。

更重要的是，经历了从“三期叠加”到经济新常态的洗礼，全体国民都拥有了一份淡定、客观、理性的心态，能从容不迫地面对各种压力和挑战，并主动出击，适应新常态，把握新机遇，改革创新在提速，一些新产业、新业态、新产品方兴未艾。

比如，官员、企业、民众都充分认识到，高能耗高污染低产出低效益的老路再走不下去了，不唯GDP论英雄、改善环境和民生、提升百姓幸福指数等，成了举国共识。大多数改革就是这么被逼出来的，改革创新激发出了经济的巨大潜能，“互联网+”、“一路一带”、“中国制造2025”、“大众创业、万众创新”等早已飞入寻常百姓家。

前景光明，信心坚定，但更要正视困难、直面问题，因为我们所面临的形势更复杂、任务更艰巨。改革进入深水区，剩下的都是硬骨头，如何一个个啃掉，考验着我们的决心、勇气和智慧。2015年是我国经济社会发展承上启下的重要一年，有了漂亮的“上半场”，更要一鼓作气打好“下半场”。