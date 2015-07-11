乌法峰会指引上合组织新发展

上海合作组织成员国元首理事会第十五次会议于9日至10日在俄罗斯乌法举行。面对当前国际和地区形势带来的新机遇和新挑战，各成员国元首强调秉持“上海精神”，加强团结互助，为该组织未来十年实现新跨越擘画发展蓝图。

上合组织成立14年来，各成员国结成紧密的命运共同体和利益共同体。安全和经济合作作为推动上合组织不断前行的两个“轮子”，两者相辅相成，缺一不可。

维护地区安全稳定在上合组织成立之初，就是该组织的重要使命之一。当前，传统安全威胁和非传统安全威胁相互交织，安全内涵和外延都在进一步拓展，作为亚欧地区维护和平稳定的有效机制，上合组织成员国进一步完善安全合作机制，不断加强双边和多边合作，努力提高应对安全威胁与挑战的能力，将有助于各成员国之间开展互利合作，为实现共同发展繁荣营造一个相对安全稳定的大环境。

此次峰会，各国元首在安全合作领域取得了实实在在、有分量的重要成果：签署了《上海合作组织成员国边防合作协定》，批准了《上海合作组织成员国打击恐怖主义、分裂主义和极端主义2016至2018年合作纲要》，制定了《上海合作组织反极端主义公约》草案，还发表了《上海合作组织成员国元首关于应对毒品问题的声明》。

经济合作是上合组织的另一个“轮子”。当前，努力发展本国经济和加强上合组织内部的多边经济合作是该组织各成员国普遍面临的任务。

中方提出的丝绸之路经济带建设面向整个亚欧地区，上合组织6个成员国均在其覆盖范围内，推进丝绸之路经济带与俄罗斯主导的欧亚经济联盟相对接，将赋予上合组织新的发展内容，有效助推各成员国间的经贸合作。

丝绸之路经济带和欧亚经济联盟对接合作，使上合组织在经济方面的作用显著增强，带动整个欧亚大陆发展、合作、繁荣。围绕“对接”，上合组织成员国可以通过丝路基金、亚洲基础设施投资银行等金融机构加强金融合作，简化在商品流通和服务业审批方面的手续，甚至制定贸易领域的统一标准，将成员国优势互补潜力转化为实实在在的经济效益。

峰会期间，各国元首还批准了《上海合作组织至2025年发展战略》。这一发展战略清晰地规划了上合组织未来十年的发展前景。以乌法峰会为契机，上合组织这个具有国际影响力的多边合作平台必将在安全、经贸、人文等领域合作取得新突破，迈上新台阶。

此次峰会引人注目的一大看点是，正式启动了同为观察员国的印度和巴基斯坦加入上合组织的程序，这标志着上合组织扩员迈出了实质性步伐，体现了上合组织的开放性。印巴等地区重要国家加入上合组织，一方面表明了该组织的国际知名度和影响力日益提高，另一方面，扩员也为上合组织在各领域合作注入新动力，有利于更加有效地开展多边合作。

乌法峰会成果丰硕，是上合组织发展进程中一次具有里程碑意义的峰会。有理由相信，在互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展的“上海精神”指引下，上合组织将进一步增强行动能力，全面提升务实合作水平，以集体之力、团结之力、合作之力，携手共迎挑战，使上合组织实现更加光明的长远发展。