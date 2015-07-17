为了做好虚拟现实头盔 Facebook又买下一家公司

当微软、英特尔、苹果都开始做虚拟现实产品时，社交起家、到处扩张的Facebook又要买下手势控制公司Pebbles，为旗下的虚拟现实产品Oculus VR头盔加码了。

根据《华尔街日报》网络版7月16日援引知情人士消息称，Facebook周四同意收购以色列手势控制公司Pebbles，收购价格为6000万美元。

Pebbles公司全称为Pebbles Interfaces，是以色列一家专门研究虚拟现实技术的创业公司，总部位于以色列首都特拉维夫附近的卡法萨巴（Kfar-Saba），拥有50名员工。与其他虚拟现实技术不同，Pebbles不需要人们穿戴任何特殊的配件或者借助其他特定的辅助工具，而是结合非常普通的摄像头，就能精准识别人的手势。

有趣的是，国内企业小米在2013年时参投这家公司的B轮融资，并在2013年底与其签署了三个月的排他合作协议，小米可独家使用Pebbles的“隔空触控”技术和其他手势识别功能。

Pebbles的手势控制原理并不十分复杂。开发人员将Pebbles光学元件嵌入任何一个带有摄像头的智能设备后，光学元件即可在摄像头前跟踪用户的手部动作并进行手势识别，然后把这些手势转换成用户输入的名利，实现手势的交互。

据了解，近期Facebook旗下的Oculus VR头盔已经融合了Pebbles的手势控制技术。借助这一技术，用户可以在虚拟现实显示屏中看到自己的手和手臂，从而更方便操作。并且，Pebbles的技术还可以显示衣服、手中物品甚至伤疤等，远远优于其他那些让用户无法通过显示屏看见自己身体的虚拟现实技术。

虚拟现实是近两年来的一大发展潮流，以色列的多家技术公司也都因此受到热捧。比如2013年苹果公司收购以色列公司PrimeSense。之后，微软和英特尔也分别收购了以色列的3DV Systems和Omek Interactive。或许是潮流影响，一直不满足于社交的Facebook也于2014年豪掷20亿美元买下了虚拟现实技术公司Oculus VR，现在又出手买下以色列手势控制公司Pebbles。

根据《华尔街日报》网络版报道，Oculus VR在其官方微博上宣布，Pebbles“将加入Oculus VR的硬件工程与计算机视觉团队，帮助推动虚拟现实、追踪和人机交互等技术的研发”。但Oculus VR并未官方披露具体的收购价格。不过根据知情人士透露，本次收购交易的价格约为6000万美元。

野心勃勃的Facebook这两年一直都很忙。无论是电商、新闻、语音助手还是云计算领域，Facebook都不是浅尝辄止的姿态。此次又计划通过收购Pebbles进一步优化Oculus VR头盔，似乎是已经在虚拟现实领域摆开要跟其他公司一较高下的架势了。

截止到目前，Facebook发言人拒绝对此项收购交易置评，Pebbles方面也没有其他消息传出。