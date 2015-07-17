初请重回低位美元延续涨势 鸽派德拉基打压欧元

外汇市场周四(7月16日)基本延续了前一交易日的基调：美元在加息的预期影响下继续走强，非美货币全线疲软。美联储主席耶伦周三的国会听证讲话坚定了投资者相信美联储将在年内加息的预期，使美元从此前数月的疲软中走出，并继续开始测试高位。

初请向好 美元延续涨势

周三公布的美国上周初请失业金数据继续保持稳定的良好态势，上周初请失业金人数为28.1万人，低于预期的28.5万人。此前一周数据显示美国初请失业金人数意外上升，接近30万人，达到29.7万人，不过上周人数稳定回落显示美国劳动力市场回暖仍然相对稳定，目前四周均值维持在28.3万人，仍然低于30万人。

另外美国上周季调后续请失业金人数为221.5万人，相比预期229.5万人要少，前值为233.4万人。

美元指数周四继续攀升，开于97.15，最高触及97.75，目前美元指数已经触及6月初高位，并且有望继续向上攀升。

欧洲央行(ECB)周四宣布维持主要利率不变，行长德拉基在之后的新闻发布会上基本延续了之前的宽松论调，他表示欧洲央行将继续实施QE(量化宽松)计划直至通胀持续回升，并指出欧元区的经济将进一步温和复苏。德拉基讲话期间，欧元/美元扩大跌幅，汇价刷新6周低位1.0855。

德拉基在新闻发布会上开门见山地表示，“当前QE进展顺利，央行将继续实施QE计划。QE计划执行到2016年9月，以及通胀率符合目标之际。”

这一论调也延续了德拉基近期对于坚决完整实施QE的态度，基本符合市场此前的预期。

对于欧元区经济方面，德拉基表示，近期经济数据总体符合央行预期，欧元区经济温和复苏的势头延续。

他乐观地指出，近期市场的不确定性并未改变经济前景，欧洲央行的一系列举措帮助了经济回升，央行预计欧元区经济复苏将扩大至更广范围。

对于通胀问题，德拉基表示，“今年初起通胀触底，在未来几个月通胀仍将疲软。不过，在今年剩余时间，受到油价反弹的推动，通胀将逐步回升。”

德拉基强调，充分实施QE将有助于通胀回升，而一旦物价前景恶化，央行将采取行动。

除了通胀和经济之外，德拉基还重点谈到了希腊问题，他透露，欧洲央行上调了对于希腊银行业的ELA(紧急流动性援助)9亿欧元。他认为，新的希腊协议已经改变了希腊问题的局势。

他说道：“新的希腊协议恢复了ELA的条件，央行根据希腊留在欧元区的假设而采取行动。”

德拉基还表示，毫无疑问有必要减免希腊债务。他认为，希腊计划包含了让人印象深刻的改革清单，对希腊计划的总体目标是确保该国成为一个繁荣的经济体。

欧央行利率决议把针对希腊ELA规模上调9亿欧元，除此之外几无惊喜。希腊国会通过了援助所需的紧缩方案，成功避免了希腊暂时退出欧元区的风险，不过欧元却没有出现较大的反弹。显示目前主导市场的因素已经回归到利率前景。

纵观德拉基讲话，他仍维持了宽松的货币政策论调。在德拉基新闻发布会期间，欧元/美元一路走低，汇价刷新6周低位1.0855，短线仍面临进一步下行的风险。

希腊焦急等待过桥贷款 退欧声音仍在耳边萦绕

时段内的消息显示，欧盟已经原则上同意向希腊提供70亿欧元的过渡贷款，欧元区财长会议也已经原则上同意了为期三年的第三轮希腊救助方案。总而言之，希腊相关风险或正式退出市场一段时间，而之前一个月处于时隐时现状态的美联储9月加息风险或成为市场上的短期主导因素。

法国兴业银行指出，“欧元两年期掉期利率已经跌至5月以来最低位。自耶伦昨日国会证词后，用欧元来支付美元资产似乎称了不错的选择，这促使欧元/美元走低。”

法兴银行并指出，“若欧元短期利率继续下跌，则欧元/美元将跌至最近交投区间底部。一旦汇价下穿1.009，则有可能进一步下行测试5月低位1.08水平。”

欧洲稳定机制(ESM)主席雷格林(Klaus Regling)周四警告指出，如果希腊得不到第三轮援助，希腊银行体系将崩溃，这将对整个欧元区产生冲击。

“如果每件事情都泡汤，那希腊银行体系将崩溃，”雷格林对德国ARD电视台说，他并指出，希腊最大的四家银行之间存在系统性关联。

“如果一个国家最大的四家系统性相关银行都无法正常运营了，这将不仅仅只是给希腊带来严重后果，还会影响到整个欧元区，”雷格林说。

据外媒周三(7月15日)披露的一份欧盟执委会文件，其正提议利用欧洲金融稳定机制(EFSM)于7月提供70亿欧元过桥贷款给希腊，以应付该国当月融资需求。

该份文件透露，过桥贷款最长时限为三个月，当希腊完成下阶段860亿欧元三年期纾困协商之后，将由欧元区纾困基金欧洲稳定机制(ESM)的资金偿还给EFSM。

欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)是欧元区基金，而EFSM则是欧盟的基金，由欧盟预算提供支持，因此EFSM出钱需要欧盟所有28个成员国，而不仅仅是欧元区19个成员国的批准。

德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)称，他将向德国议会提交申请，以便“满怀信念”地重启围绕第三轮希腊救助的谈判，但他仍认为希腊暂时退出欧元区或许是更好的选择。

在希腊议会批准欧洲伙伴国要求的全面紧缩措施后，朔伊布勒周四向德国广播电台表示：“我们向前迈出了一步。这是重要一步。”

但他还表示，许多经济学家都怀疑希腊问题能否在不进行债务扣减的情况下得到解决。 他表示，债务减记将与欧元区成员国身份不兼容，意味着该国将需要暂时离开欧元区。

“这对于希腊而言或许是更好的途径，”朔伊布勒称。

希腊危机仍存隐患 当地游行爆发冲突

希腊议会于当地时间周三晚间正式投票批准欧洲伙伴国要求的全面紧缩措施，这也为该国获得第三轮经济援助奠定了基础。不过，这一结果也引发雅典反对紧缩集会，并进而爆发激烈冲突。

根据希腊议会的投票结果显示，在总共300个席位之中，紧缩提案获得229张赞成票，不过38名Syriza议员弃权或投下反对票，其中包括前财长瓦鲁法基斯，以及现任能源部长Panagiotis Lafazanis、劳工部副部长Dimitris Stratoulis和议长Zoe Constantopoulou。

希腊总理齐普拉斯在投票前发表讲话说，希腊政府并不赞成法案中的某些痛苦措施，其中包括提高税收、废止提前退休等，这些措施是被迫实施的。

齐普拉斯表示，当面对债权人的最后通牒时，希腊必须在接受新救助协议和滑向金融崩溃并退出欧元区之间做出选择，这是一场“不对等的战争”。

市场分析人士随后指出，这一结果为希腊与欧洲伙伴开始第三轮救助谈判铺平道路，不过党内意见分歧令齐普拉斯政府的未来仍不确定。

除了希腊方面，法国国民议会和参议院15日分别投票，以压倒性多数通过了欧元区领导人13日就希腊债务问题达成的协议。法国也是欧元区中首个通过希腊救助协议的国家。

希腊议会批准紧缩方案引发了反紧缩人士的抗议。据外媒报道称，在议会通过该提案之后，约1万名希腊工会成员及左派政党支持者在议会大楼外举行反紧缩集会，少数无政府主义分子向警察投掷石块和自制炸弹，并破坏自动取款机。警察用催泪弹驱散示威者，并拘捕约40名肇事者。