三大意外成就隔夜美元大涨 小心德拉基讲话“出大事”

周三金融市场对于美元多头而言可谓充斥着意外和惊喜：美联储主席耶伦的国会证词较预期更加鹰派、能够反映通胀趋势的PPI数据意外强劲、同时加拿大央行几乎在毫无征兆地情况下降息。周四金融市场将重点关注欧洲央行决议，预计央行行长德拉基将花费大量时间谈论希腊问题，同时投资者需对“超级马里奥”暗示将扩大QE保持警惕，若后者果真出现的话，对于欧元无疑将会是“噩耗”。

美联储(FED)主席耶伦(Janet Yellen)的讲话巩固了市场对联储最早9月就加息的预期。耶伦周三(7月15日)在为美国众议院金融服务委员会准备的证词陈述中称，联储今年仍处在走向加息的轨道上，就业市场预计将稳步改善，海外局势的起伏动荡不大可能令美国经济偏离正轨。

她说道：“如果美国经济朝着我们预期的方向发展，经济条件有可能让今年某个时候上调联邦基金利率是合适的...展望未来，美国就业市场乃至整体经济进一步改善的前景依然向好。”此番言论证实了认为美联储在维持近零利率长达逾六年后准备逐步加息的观点。

彭博经济学家Carl Riccadonna写道，耶伦的年中国会证词与其上周五在俄亥俄州的言论语调大体一致。尽管有些人可能视此为没有新消息，但值得注意的是，她似乎摆脱了弱于预期的6月零售销售报告。耶伦再次承认暂时性因素影响经济增长和通胀。

BK Asset Management的首席外汇策略师Kathy Lien总结了耶伦证词的三个鹰派要点：1. 9月加息风险依旧摆在台面——耶伦说，“每次联邦公开市场委员会(FOMC)会议都有加息可能”。2. 美联储对美国经济和就业形势感到乐观，耶伦“预计经济增长会在2015年剩余时间内维持”。3. 美联储并不希望等待太长时间，因为“加息过晚意味着随后的紧缩节奏会很快”。

Lien在央行及市场研报中写道：“耶伦确认年内加息的决心，而且她认为等待太久将导致之后的加息已更快速的方式兑现。耶伦倾向于更早开启加息周期，进而能够从容不迫地收紧政策。因此今年每次FOMC会议，包括9月会议，都有加息可能...我们认为美元将收获更大升幅。之后的关注焦点在纽约制造业指数和费城联储调查等数据。”

DailyFX周三撰文称，随着美联储主席耶伦在众议院作证的证词公布，围绕加息的讨论成为市场焦点，在证词当中，耶伦主席仍然倾向于提前加息，而非推后，她表示，提前加息能够令美联储采取更为平缓的方式提高利率，而推迟加息意味着加息的速度会有所提升。尽管她并未明确提出倾向的时间点，但很显然，9月依然是目前最有可能的“时间窗”。

三菱东京日联银行(Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ)全球市场研究部门欧洲主管Derek Halpenny表示，汇市交易商正将注意力从不断减弱的希腊退欧风险上转移到利率政策。

PPI数据提升FED加息预期

与耶伦证词同时出炉的还有美国生产者物价指数(PPI)，该数据对美联储加息有支撑作用，美元也因此受益。

美国劳工部公布的数据显示，美国6月PPI月率上升0.4%，升幅大于预期的0.2%；美国6月PPI年率下降0.7%，预期为下降0.9%。

原本持稳的美元，在耶伦国会证词稿和PPI数据发布后跳升。周三纽约尾盘，美元指数大涨0.54%，报97.15。欧元/美元下挫0.55%，报1.0948，美元/日元升0.30%，报123.69。

富兰克林邓普顿(Franklin Templeton)固定收益部门高级副总裁Roger Bayston说道：“我们继续为美元升值的预期建仓，每当耶伦和其他美联储官员重申2015年加息的可能性时，你就会看到美元上涨。”

加拿大央行意外降息

美元也从加元走势中获得提振。在加拿大央行(BOC)今年第二次降息后，加元兑美元大跌逾1.5%，至六年低点。

德意志银行(Deutsche Bank)汇市策略部门全球主管Alan Ruskin表示：“加元颓势以及美元强势波及到其他货币，特别是商品货币。”

加央行降息后美元/加元一度暴涨1.8%，至1.2958。纽约尾盘，商品货币纽元和澳元兑美元均下挫逾1%。

DailyFX称，加央行的降息举动几乎完全出乎意料。尤其是在考虑到加央行此前一次利率决议时还较为乐观的表态，本次25个基点的降息对市场的冲击非常强劲，美元/加元汇价迅速突破了09年以来的阻力位，逼近1.3000整数关口。

凯投宏观(CapEcon)经济学家David Madani在一份研究报告中指出，加拿大央行对于下半年经济增长前景依然过度乐观。预计2015年和2016年加拿大经济增长率将只有1%左右，并且鉴于能源行业颓势的拖累和“不可持续的”房地产市场，明年经济可能更糟。

Madani预计，加拿大央行在10月份将再次降息25个基点，美元/加元到年底前料报1.33。

聚焦德拉基讲话

北京时间周四19:45，欧洲央行(ECB)公布利率决议；北京时间20:30欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)将召开新闻发布会。分析师称，央行行长德拉基预计将花费大量时间谈论希腊问题，同时投资者需对“超级马里奥”暗示将扩大量化宽松(QE)保持警惕。

希腊议会周三批准欧洲伙伴国要求的全面紧缩措施，以期开始商谈数以十亿欧元计的救助方案。接近破产的希腊需要获得进一步救助，才能继续留在欧元区。这一结果为希腊与欧洲伙伴开始第三轮救助谈判铺平道路，不过党内意见分歧令齐普拉斯政府的未来仍不确定。

彭博经济学家David Powell撰文称，欧洲央行行长德拉基周四政策会议后的新闻发布会，可能将花大量时间讨论希腊问题。

文章认为，尽管欧银的货币政策在记者会上将退居二线，但德拉基可能重申QE计划将得到完整实施；如果说将有任何变化的话，可能是更多的资产购买。

记者们可能会询问给希腊银行的紧急流动性援助(ELA)，对此Powell写道，欧洲央行管理委员会可能最早在周四决定提高ELA，以便让希腊银行重新开门营业，德拉基或阐述ELA进一步上调的条件。

在经历了两周多时间的暂停营业、实施资 本管制、现金流出之后，希腊银行系统前途未卜。欧盟委员会周三表示，希腊的银行几乎耗尽了流动性，不救就会倒闭。

下周一欧洲央行持有的35亿欧元希腊债券将到期，记者们可能想知道欧银对于下周一各种情形会做出何种反应，Powell写道，德拉基可能表示，这笔债务必须按时偿付，否则欧洲央行将终止ELA。

据一位知情人士周三透露，欧洲央行管委会将在周四就希腊银行业的ELA做出决定。

花旗集团(Citigroup)日前在央行及市场研报中写道：

1.德拉基会说什么？欧元区经济数据已在改善，但不可否认的是，欧元区经济风险犹存。除了知会市场欧元区经济形势改善，以及潜藏的下行风险外，德拉基在措辞上鲜有其他选择。

2.自欧洲央行最新一次会议以来，欧元区经济增长缓步向前，法国、西班牙和意大利的数据向好，但德国数据稍显疲弱。德拉基多半将依然持谨慎态度，结合油价滑落的情况，通胀方面的措辞抑或更为鸽派。

3.我们倾向于认为欧元将在德拉基新闻发布会举行期间走软。

4.周四的欧银货币政策例会很大程度上将是希腊债务条款国会投票和欧元集团过渡融资决定的后续，两者之中有任何一个“破产”，投资者就会把希望寄托在德拉基的讲话上。很自然的，事件结果只会强化欧洲央行的谨慎心态，而市场方向也将与其保持一致，区别只在于汇价的“震级”不同。