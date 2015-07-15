沪综指午后重挫逾4% 恐创一周最大跌幅

中国股市上证综指周三(7月15日)午后跌幅扩大至4.3%，或创一周内最大单日跌幅，指数失守3800点，最低触及3741.25点。

上证综指1114支成份股中，仅95支上涨。对上证综指拖累最大的个股：中国中车下跌8.7%，金丰投资跌停10%，国泰君安下跌9.5%，中国中铁下跌9%，中国重工跌停。

公用事业类在上证五大行业分类指数中表现最差，下跌8.3%。隧道股份、金山股份、营口港、内蒙华电等皆跌停。

沪深300指数下跌4.6%，创业板指数下跌4.6%。工业类在沪深300指数十大行业分类指数中表现最差，下跌7.6%。

有分析师指出，周三稍早出炉的中国第二季度GDP数据优于预期，凸显中国经济颇具韧性，但GDP数据引发外界对央行将暂停大规模“放水”的预期，受此影响，中国股市在数据出炉后跳水。

中国国家统计局周三公布，二季度国内生产总值(GDP)同比增长7%，环比增长1.7%，继续持稳于7%的年初预期增长目标上。好于预期的增幅得益于6月投资、消费和工业增加值均有所回升，其中工业增加值明显好于预期。

中国国家统计局新闻发言人盛来运在发布会上表示，中国政府有信心维护股票市场健康发展，中国股市稳定对于维持稳定的经济增长是关键。

盛来运并指出，中国政府有信心、有能力避免系统性风险。

另有分析师指出，大盘昨日终结三连涨后出现回调，相当多投资者认为短期反弹结束，纷纷抛售手中获利筹码，令大盘展开调整。

华泰证券分析师周林表示：“今早公布的GDP数据基本在预期之中，市场下跌主要是自身的原因，近期反弹告一段落，使得大家持股态度发生了变化。信心一旦受到创伤，就很难再回到从前，涨多了就有人担忧，就有人会跑。”