丹斯克4张图告诉你中国股市是否真有泡沫

中国A股市场的蹦极行情让不少投资者感到无奈，涨跌一波流的模式让市场参与者很难摸准市场节奏，在操作上深感焦头烂额的投资者，近期也很少切实关注股价背后的真正决定性因素——上市公司的成长性和价值。

在最新的股市研报中，丹斯克银行(Danske Bank)从估值角度分析了中国股市“到底是否存在泡沫”的问题：

中国股市总体估值并不存在泡沫，但估值水平依然显得相对挣扎，而小盘股可能已身处泡沫中。不过当前繁荣-泡沫破裂周期的严重程度并不像2006-08年所经历的那么惨烈。

我们认为，股市早先的大跌对于经济增速的影响有限，房产市场对于中国经济的影响更大，而该领域当前正在复苏过程中。

长期来看，股市大跌对于经济和财政改革将会造成负面影响——如果股市大跌令投资失去对市场的信心。

中国经济增速放缓也对基础金属和铁矿石价格造成短线压力，不过随着中国房产市场的复苏，我们认为相关影响不会在中期内持续发酵。

而对于国际市场的影响方面，油价近期跌势很大程度上是由伊朗核问题谈判进展所触发，原油供给过剩也是另一关键因素。

商品货币则受到商品价格下跌的拖累，滑落背后的动因也并非中国股市。中东货币很难对商品跌势免疫，但相关反应还是拉美货币更为剧烈。

此外，即便股市振幅加大，我们预计美元/人民币将依然维持稳定。