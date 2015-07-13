配资似已卷土重来 近期A股三种策略你属于哪一类？

上周四的大奇迹日终于打破了空头在A股市场“摧枯拉朽”的疯狂气焰，上周后两个交易日“大盘涨停”的火爆局面终于帮助市场暂止颓势。

市场分析认为，鉴于沪深两市再现逾千股涨停，及中证500期指四张合约仍封涨停，期指领跌—现货跟跌的负反馈循环已被打破；但大跌后情绪修复需较长时间，且沪综指已连破多个重要支撑位，在量能有效放大前预计大盘短线反复震荡以夯实底部。

然而很快就有“鱼类记忆能力”的投资者开始“谋划”起反攻、“回血”和“复仇”。

两天大涨好了伤疤忘了痛 配资卷土重来

上周下半周，A股两天近乎大盘涨停的盛况再一次振奋了承受严酷打击的市场信心，而“几近覆灭”的配资客很快有了“起死回生”之感，并开始重新配资杀回，配资平台又开始火起来。

一家股票配资平台负责人在接受国内知名媒体采访时说，“现在二次入场的配资客，多是前期做过配资业务的‘老人’。”很多股民看到了杠杆的赚钱效应，因此在前一波股市中“杀红了眼”，不少股民也因此损失惨重，正是因为如此，在这轮救市中，许多股民想要加杠杆快速弥补之前的亏损。

然而，A股的大规模反弹让配资客在“杀回头路”的过程中显得有些急促和扎堆，但这并不能代表配资已经出现大规模、全方位的回归和反弹。

此外，在行业中一些规模较大的配资公司出现20%至30%的资金回退是较为正常的事情。在A股急跌的过程中，部分配资平台在信托池资金面没有做到良好的把控，一方面损失了自身的资本金，另一方面也达到了信托的平仓线，导致配资公司整体被强平。

目前市场参与者的交易计划大致可分为三类：

1. 等待市场回调时逢低买入(尚有现金仓位或成功逃顶的投资者)

2. 已在上周末段涨停时追入，并等待逢高获利了结或“解套”(意在短线赚快钱的投资者)

3. 等待低于前高的"高点"出现，并将手中头寸平仓(或已亏损的投资者等待解套)

除了将指数推高的抄底资金外，上述三种交易方式都是“潜在空头”，一千多点下杀之后，反弹路途中的套牢盘可谓重压重重。即便是“意在买入”，则可能也要等待市场有一定幅度的调整出现才会出手，因此投资者在此处做多需格外小心。