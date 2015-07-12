太阳底下没有新鲜事 每次金融危机总少不了“他”的身影

债务几乎纵使造成负面的后果，最为显著的就是违约。举债过度要么让私人机构破产，要么让政府外债违约，进而造成贸易战争和货币危机。债务的确会“杀人”，若以史为鉴，重债国可以上演的剧本内容选择往往很有限。

身体自燃，外星人入侵，僵尸袭击。这些事情听上去有什么相似点？是的，好像都不太可能发生，所以有什么好惧怕的呢？不过这也是人们在思考金融系统问题时的想法。

提到事情发生的可能性，那可将美债违约为例，这种提法无疑会被大部分业界人士嗤之以鼻，因为这就像你站在街上向路人大喊当心外星人入侵。

类似的“可笑”提法还包括强行资本管制、银行系统崩溃或者货币危机。无论是路人甲还是诺贝尔经济学奖得主，人们通常很难为这些事情的出现几率作出准确评估。

然而讽刺的是，看看各大财经媒体头条，这些事情其实不只是有发生的可能性，一些地方其实正在发生。

希腊政府其实已经破产，这并不是一夜间就促成的，希腊向来没有健康的财政状况而且近期已陷入极为艰困的境地。

希腊历史上也曾数次破产，希腊银行系统背负着大量的政府欠条(IOUs)和坏账，而且毫无偿还的可能。

这也是我们在媒体上看到的消息来源，银行挤兑，资本管制和违约等等。这一切都缘起于债务，当一国过分深陷债务，那么就会有麻烦，历史很明确地指向这一点。

债务几乎纵使造成负面的后果，最为显著的就是违约。举债过度要么让私人机构破产，要么让政府外债违约，进而造成贸易战争和货币危机。

债务的确会“杀人”，若以史为鉴，重债国可以上演的剧本内容选择往往很有限。

再以希腊为例，政府为银行设置了严格的取现管制，让公众甚至无法打开自己的保险箱。如此想来，将储蓄放在重债国的银行里似乎不是一个明智的选择。而“分散风险”的动作不会太过复杂。

“现在是2015年，你能将钱款存到外国银行里，而你甚至不用离开自己的‘村子’。”——这是美国知名经济学家Simon Black给予希腊公众的建议。

投资者也可以买一些实物资产，如黄金白银等，海外银行认可的贵金属。如果有确实的数据为依据，那么希腊公众抑或真的可以预先制定“B计划”。