油价雪崩式暴跌解析打压油价的“六大原因”

原油期货价格周一(7月6日)暴跌，美国WTI原油和布伦特原油录得近三个月最低结算价。事实上，WTI原油价格自6月24日以来已暴跌近13%。周一的价格行为，也是近三个月(4月以来)美国油价最大的跌幅，因六大因素齐发威：希腊乱局、伊朗问题、美国供应/钻井、OPEC产出、中国因素、机构下调油价预期。

美国8月原油期货在纽约商品交易所结算价设在52.53美元/桶，较上一交易日结算价跌4.40美元，跌幅7.7%。ICE期货交易所则显示，8月布伦特原油期货结算价周一跌3.78美元，跌幅6.3%，至56.54美元/桶。

【一、希腊混乱局面】

希腊周日公投拒绝了债权人对援助协议所提的要求，引发希腊退欧忧虑进一步深化。原油市场相信这可能会影响到欧洲对能源的需求。

凯投宏观(Capital Economics)大宗商品经济学家Thomas Pugh称，虽然希腊只是原油市场非常小的消费国，但希腊可能带来的蔓延风险及更糟糕情况，欧元区可能陷入另一轮衰退，这令油价承压。

【二、伊朗问题】

周二(7月7日)是西方与伊朗就伊朗核项目达成最终协议的最后期限日。伊朗外长Javad Zarif上周五(7月3日)暗示，各方已非常接近达成最终协议。

CMC Markets首席市场策略师Colin Cieszynski称，伊朗达成核协议将促使制裁被取消，并令伊朗重返原油出口市场。多家投行分析师们已表示，伊朗取消制裁后将能向全球市场释放数百万桶原油，并触发油价跌至50美元/桶甚至跌破该水平。

不过，另有顶级原油顾问指出，伊朗可能会将新的原油合约发行推迟三个月，至12月份，以便利用西方取消制裁的便利。

【三、美国原油供应/石油钻井平台】

上周，美国能源信息署(EIA)报告显示，美国原油供应出现自4月以来首次周度上升；且贝克休斯(Baker Hughes)石油公司的周度数据显示，随着油价上涨，美国石油钻井平台的活跃程度上升，为年初以来首次出现。

凯投宏观策略师Pugh称，越来越多的迹象显示美国原油产出将再次回升。过去数月的油价部分复苏利于石油钻井总数回升，且最终在实际数据上得到了印证。

【四、OPEC产出或飙升】

普氏能源(Platts)周一(7月6日)公布对OPEC、石油官员及分析师们的调查显示，石油输出国组织(OPEC)6月的原油产出升至近三年(2012年8月以来)的最高水平。未来数日将出炉的报告可能会为OPEC产出提供进一步线索。

EIA也将在周二(7月7日)公布短期能源前景报告，OPEC的月度报告则定于下周一(7月13日)发布。

花旗期货(Citi Futures)能源分析师Tim Evans称，仍最为担心OPEC在6月的产出会上升。

【五、中国因素】

凯投宏观策略师Pugh称，中国经济增速放缓的迹象已引发市场忧虑，他们担心全球第二大经济体的石油进口需求可能走软。中国今年5月的石油进口年率下跌了10%。

Long Leaf交易集团首席市场策略师Tim Evans称，中国股市周一出现大跌，香港恒生综合指数下跌3.8%，也暗示石油需求可能走软。

不过，Pugh认为，中国石油需求增速不会进一步下跌很多。有迹象显示中国在逢低买入原油，其自油价首次下跌以来的整个过程都伴随着这种行为。

【六、下调油价预期】

凯投宏观在7月6日发布的报告称，综合油价面临所有的负面影响，决定下调对欧美原油价格的预期——将布伦特油价在2015年底时的价格预期从此前的60美元/桶下调至55美元/桶，将WTI油价年底时的预期从55美元/桶下调至50美元/桶。