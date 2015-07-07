在能源股带领下收低 市场聚焦希腊和中国

美国股市周一(7月6日)在震荡交投中收低，因希腊公投结果显示支持政府拒绝撙节条件的民众占压倒性多数，且中国实施紧急措施阻止股市大跌。

道琼工业指数收跌46.53点，或0.26%，至17683.58点；标准普尔500指数收跌8.02点，或0.39%，至2068.76点；纳斯达克指数下滑17.27点，或0.34%，至4991.94点。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所共计成交约66亿股，低于过去五个交易日成交均值76亿股。纽约证交所下跌股与上涨股分别为1,946和1,132家，比率为1.72:1；纳斯达克市场下跌股与上涨股分别为1600和1181家，比率为1.35:1。有五只标普500指数成份股触及52周新高，32只触及新低；有44只纳斯达克综合指数成份股触及52周新高，130只触及新低。

一希腊官员表示，希腊总理齐普拉斯向德国总理默克尔承诺，将在周二欧元区领导人紧急峰会上提交改革换现金的提议。目前尚不清楚，该提议较之前的做了哪些变动。

在周日希腊民众投票“反对”债权人提出的条件后，股指期货开盘重挫。但在周一整日交易中，标普500指数的跌幅都没有超过1%，甚至还在早盘升至平盘上方。

尽管希腊造成了诸多不确定性，但应能达成协议，并留在欧元区，Voya Investment Management市场策略师Karyn Cavanaugh表示。

“希腊没钱买单，那里没有中间地带，就要有其他国家买单，他们很生气。”Cavanaugh指出，但不仅仅是数十亿的债务那么简单，“希腊是欧洲的南大门，战略价值无法量化。

中国21家证券公司周六召开会议后发布联合公告，将以出资合计不低于1200亿元人民币，用于投资蓝筹股ETF。当上证综指在4500点以下，其自营股票盘不减持并择机增持。

中国股市沪综指周一震荡收升2.4%，尾盘出现连续拉升。分析师指出，虽然监管层周末连续出台护盘托底的重磅利好促大盘高开，但主力资金入场购买蓝筹继而拉抬股指的传统做法可能没有对症下药，因此出现仅有大盘蓝筹上涨而中小个股普跌的情况。

能源股领跌美股，美国原油期货结算价重挫近8%，因投资人担心中国经济成长和希腊的不确定性。

标普500能源股指数下跌1.3%，在过去七个交易日内这是第四日跌幅超过1%。

医疗保险商Aetna 大跌6.4%，报117.43美元，此前该公司表示将以约370亿美元收购较小规模的同业Humana 。Humana收高0.8%，报188.96美元。

该交易料将面临反垄断调查，这可能加大该行业其他大规模并购的难度。也在收购洽商中的Anthem, Cigna , Centene 和Health Net 均收低。