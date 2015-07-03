骇人！中国股市暴跌已经跌掉10个希腊

三周暴跌已经使中国股市市值缩水2.36万亿美元，相当于希腊去年GDP的大约10倍。政府放宽融资融券交易规定、降低交易经手费等措施未能提振信心及阻止融资盘平仓偿债，上证综指正在迈向1997年以来的最大三周跌幅。

就在国际金融市场聚焦希腊未来命运之际，中国股市持续暴跌也开始引发全球的关注。一些分析师甚至暗示，中国股市暴跌的后果恐让希腊问题“相形见绌”。

三周暴跌已经使中国股市市值缩水2.36万亿美元，相当于希腊去年国内生产总值(GDP)的大约10倍。

政府放宽融资融券交易规定、降低交易经手费等措施未能提振信心及阻止融资盘平仓偿债，上证综指正在迈向1997年以来的最大三周跌幅。在截至6月12日的一年里，融资余额激增四倍，推动股指上涨逾150%。

汇丰控股(HSBC)驻香港亚洲经济研究联席主管Frederic Neumann说：“中国发生的这一切最终产生的影响会比希腊问题未来几周或几个月产生的影响大得多，随着股市喧嚣归于沉寂，总体中国需求可能会受到全面冲击，进而这个过去10年中的世界需求重要引擎可能就会就此‘熄火’。”

Neumann补充道：“反观希腊，尽管近来发生的一切颇具戏剧性，但是从最终结果看，很难想象它会对世界经济产生什么决定性的影响。”

重磅级利好未出 沪指周五早盘一度跌逾7%

上证综指周五早盘一度暴跌逾7%。分析师指出，市场期待的重量级利好始终未能宣布，投资者耐心正在逐渐减少，恐慌盘杀跌对市场起到较大的拖累。

周四沪综指收盘报跌3.5%至三个月新低，市场期待国家能出台更有力的救市政策。

湘财证券策略分析师朱礼旭说道：“救市的措施低于预期加剧恐慌盘的释放。”

两位消息人士周五透露，中国金融期货交易所已暂停了19个帐户开期指空仓，期限为一个月。中金所相关人士表示，目前正常的期指交易不受影响，没有限制。

分析师认为，随着中国逐步放开资本市场，中国股市的剧烈震荡势必会对从伦敦到纽约到东京的全球各地投资者产生越来越大的影响。

股市暴跌让亿万富豪身价大幅缩水

受上证综指暴跌拖累，中国亿万富豪身价缩水340亿美元。被列入彭博亿万富豪指数的45位富豪中，超过80%在6月份蒙受资产损失。

Capital Securities驻上海分析师Zhang Lu表示，这些亿万富豪的财富与股票涨跌密切相关。当市场震荡加剧，就像现在，他们的财富就会缩水。

蓝思科技董事长周群飞是所有中国亿万富豪中财富缩水最多的。据外媒统计，随着深圳上市的蓝思科技股价6月份重挫36%，她的净资产也下降48亿美元。此外，信威集团董事长王靖的财富从5月末的95亿美元降至69亿美元。

多头开始转战H股市场？

随着中国股市自6月中旬以来暴跌、市值蒸发近2.4万亿美元，打算抄底的投资者开始把宝押在内地以外的股票市场。

贝莱德81亿美元追踪H股的ETF上个月吸引到5.88亿美元，为2012年12月以来的第二大流入规模。与此同时，投资者从最大的投资A股的美国ETF中撤走创纪录的3.37亿美元。

外媒汇编的数据显示，在内地香港双重上市的公司的H股比A股便宜逾20%。