美联储与希腊双重影响 1200上方短暂一游

尽管6月美国经济数据参杂，多有良好表现，但6月美联储FOMC会议却意外显露出非常鸽派的倾向，使得金价大幅上行，触及到本月高点。但希腊局势对黄金市场所带来的影响却是让人始料未及的。

6月的黄金市场注意力可谓相当集中。上半月市场关注着美联储，下半个月则将目光转向了希腊。

尽管6月美国经济数据参杂，多有良好表现，但6月美联储FOMC会议却意外显露出非常鸽派的倾向，使得金价大幅上行，触及到本月高点。

但希腊局势对黄金市场所带来的影响却是让人始料未及的。原以为希腊违约临近，避险需求应当对金价有所推动，但市场对其问题最终解决的积极预期反而使得黄金市场持续走低。甚至直到月末希腊打算公投并且违约在即时，也不过短暂上升，最终依然回落。

这使得黄金市场变得颇为悲观，市场情绪体现在持有量触及6年低点的黄金ETF中。

截止6月30日，国际金价月末收低于1171.39美元/盎司，6月开报1189.75美元/盎司，最低触及1162.39美元/盎司，最高触及1205.5美元/盎司，全月累计跌幅1.54%，下跌18.36美元。白银方面，国际银价6月末收跌于15.71美元/盎司，6月开于16.7美元/盎司，最低触及15.42美元/盎司，最高触及17.15美元/盎司，全月累计跌幅5.92%，下跌0.99美元。

希腊戏剧月末违约掀高潮，黄金市场不为所动继续低迷

欧洲央行行长德拉基及国际货币基金组织(IMF)主席拉加德周一(6月1日)晚间与法国和德国领导人会面，商讨如何推进希腊债务协商。欧盟官员表示，欧洲央行主席德拉基与IMF主席拉加德、德法领导人及欧盟执委会主席容克会面，旨在就希腊问题的协商统一立场。

一位欧盟官员谈及柏林会谈时表示，“他们将讨论如何推进协商，以及是否应该向希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)提出新的提议来换取达成协议。”

不过，在这一意外进展之前，齐普拉斯曾大肆抨击国际债权人。但官员们表示，齐普拉斯的猛烈批评与他私下和欧盟领导人的谈话大相迳庭。

希腊总理齐普拉斯与德国总理默克尔和法国总统奥朗德通话；欧盟莫斯科维奇，目标是为了就希腊问题迅速达成协议，“这是可能的，也是必要的”，且希腊问题并不存在B计划。

据希腊财政部长瓦鲁法斯基周四(6月4日)称，希腊已经正式拒绝了欧盟的协议草案，希腊政府将提交一套新的有关深入改革、债务管理和投资计划来刺激经济的方案。

欧盟对希腊的恼怒在周日(6月7日)变得公开化，欧盟执委会主席容克对希腊总理齐普拉斯进行指责，并警告称，目前留给谈判的时间所剩不多。

容克使用异乎寻常的严厉措辞，指责齐普拉斯歪曲国际贷款人提出的以改革换资金协议方案，却又迟迟不拿出替代性办法。他呼吁雅典方面迅速提出自己的想法，以便在周三布鲁塞尔召开欧盟-拉丁美洲峰会之际恢复谈判。然而，希腊总理齐普拉斯却坚决表示，不会接受任何不包括债务减免的协议。

雅典当局周二（6月9日）提交的新改革方案遭欧盟官员否定，该官员称方案不足以推动达成协议。

德国、法国和欧洲执委会领导人周三(6月10日)敦促希腊，称其必须与债权方达成协议，停止试图软化政治立场以获得急需的资金。德国总理默克尔强调，他们希望希腊留在欧元区，但这需要希腊与欧盟执委会、欧洲央行和国际货币基金组织(IMF)完成技术性谈判。

国际货币基金组织(IMF)周四(6月11日)宣布，由于与希腊政府仍然存在重大分歧，其谈判代表团已经放下布鲁塞尔的磋商飞回华盛顿，这使停滞不前的希腊债务问题谈判陡生变数。

周日(6月14日)为打破希腊与其国际债权人之间僵局的谈判无果而终，欧洲领导人对希腊顽固的态度大为不满，该国正一步步滑向债务违约，危及它在欧元区中的前途。

欧盟(EU)官员周末把谈判破裂的责任推到希腊头上，声称该国没有提出任何新东西以获得所需资金。但希腊方面反驳称，仍愿意谈判，但欧盟与IMF官员称未授权继续谈判。希腊政府坚称，绝不会对进一步削减养老金与薪资的要求让步。

希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)暗示，他愿意作出令人不快的让步，以确保和国际债权人达成协议，惟前提是能够换取债务减免，但这是德国方面拒绝赞同的事。

6月18日卢森堡的闭门会议在各种自相矛盾的报道中持续了四个小时，但最终未能打破希腊和债权人之间的僵局。

欧元区领导人周一(6月22日)在布鲁塞尔召开紧急峰会，对希腊提出的新建议表示谨慎乐观，并将其视为未来几日谈判的基础，期望能够达成协议避免希腊违约。

希腊股市和债市周一大涨，希腊股市飙涨9%，之前齐普拉斯(Alexis Tsipras)的政府提交新的方案解决养老金、消费税以及财政目标等问题，这些都是谈判的主要障碍。据一位因为谈判未公开而要求匿名的欧盟官员透露，尽管希腊最新所提方案是谈判开始以来第一项认真的方案，但欧元区债权人认为这是进一步努力的基础，而不是一项已敲定的协议。

为避免希腊债务违约而进行的协商在周三(6月24日)进展颇不顺利，欧元区成员国财长们指责希腊政府拒绝作出妥协

国际债权人6月25日向希腊发出了最后通牒，但在希腊当前援助计划于6月30日到期之前达成协议、进而解冻援助资金的希望依然如同镜花水月。

希腊总理齐普拉斯宣布将就债权人所提出的新救助方案条款举行全民公投，称债权人意在“羞辱”希腊人们，他们必须做出民主的回应。

齐普拉斯在当地时间周六(6月27日)凌晨的电视讲话中表示，公投将在7月5日举行，并称已经向德国总理默克尔和欧洲央行行长德拉基通报了公投的计划。

据称，各债权国财长紧急召开“危机会议”商议对策。欧元集团在会议之后的一份声明中指出，希腊政府于6月26日晚单方面退出了磋商，拒绝了国际债权人的相关提议方案。

希腊周二(6月30日)正式错过了向国际货币基金组织(IMF)支付欠款的最后期限，令其成为向IMF拖欠付款的第一个发达经济体。

美联储FOMC会议：耶伦放鸽，黄金市场受推动

美联储联邦公开市场委员会(FOMC)周三(6月17日)维持关键利率在0-0.25%不变。对于市场关注的加息问题，结果显示，15位决策者认为首次升息的适合时间在2015年(之前为15位)，2位认为在2016年(之前为2位)。同时美联储点阵图预测结果显示今年会加息两个25基点。

FOMC会议声明表示，美国经济活动第一季度持平后温和扩张，就业增速反弹。劳动力市场松弛问题已经有所缓解，劳动力利用率不足的问题将在某种程度上消退，薪资增速抬头，失业率企稳。消费开支温和增长，房地产行业好转。

声明还表示，基于调查的通胀预期保持稳定，预计通胀在中期内升向2%的目标。美联储表示，将在就业市场进一步改善以及对通胀将向2%目标回升“有合理信心”后才会升息。预计未来升息步幅小幅放缓，短期内经济成长放缓。美联储重申希望对通货膨胀具有合理信心，同时重申经济和就业市场风险大致均衡。美联储表示，国际局势发展将被纳入考量。

美联储主席耶伦(Jannet Yellen)在随后的新闻发布会上称，自从上次会议以来，就业增速加快，劳动力市场好转；通胀下行压力减轻，但尚未达到首次加息的条件。FOMC委员会认为加息取决于经济状况能否达到美联储目标，首次加息时机将逐次会议决定。即使在首次加息之后，货币政策依然将会保持宽松。

耶伦表示，不要过高评估首次加息的重要性。消费者信心以及家庭开支的潜在基本面仍稳健。劳动力市场数据显示进一步向目标方向好转，尽管就业市场的一些周期性疲软因素依然存在，薪资增速依然受抑，但已经取得部分进展，失业情况的较广泛指标继续改善，预计仍有改善空间。

耶伦同时指出，FOMC预计通胀在中期升向2%。能源价格近期似乎已经企稳。就业参与率低于趋势估值；薪资增长相对迟滞。FOMC委员们认为今年通胀率非常低迷。耶伦表示，进口物价下滑限制了通胀。但随着就业市场改善，通胀将升向目标。

升息与否还是要看美国数据

美国商务部（DOC）周一（6月1日）公布的数据显示，美国4月个人消费支出月率持平，预期增长0.2%，前值增长0.5%。数据还显示，美国4月个人消费支出物价指数年率持平，预期增长0.2%，前值增长0.3%；核心个人消费支出物价指数年率增长1.2%，前值增长1.3%，预期增长1.4%。

美国商务部（DOC）周一（6月1日）公布的数据显示，美国4月个人收入月率增长0.40%，而3月增长陷于停滞，预期增长0.30%。

美国供应管理协会（ISM）周一公布的数据显示，美国5月ISM制造业采购经理人指数录得52.8，高于前值51.5和预期值52.0。

据数据编撰机构Markit周一(6月1日)公布的行业报告显示，美国5月Markit制造业采购经理人指数(PMI)终值为54.0，略高于初值的53.8，与4月终值54.1几乎持平。

周一公布的经济数据还显示，美国4月营建支出月率增长2.2%，前值增长0.5%，预期增长0.8%。

周二（6月2日）公布的经济数据显示，美国5月ISM纽约企业活动指数录得54.0，前值58.1；美国4月耐用品订单修正值(月率)下跌1.0%，前值下跌0.5%；美国4月工厂订单月率下滑0.4%，预期下滑0.1%，前值增长2.1%。

数据处理公司ADP周三公布的数据显示，美国5月ADP就业人数增加20.1万人，预期增加20.0万人，前值修正为增加16.5万人。在连续5个月就业增长趋缓之后，美国5月ADP就业强劲反弹，且创下2015年1月以来的最高水平。

美国就业顾问公司Challenger, Gray & Christmas周四(6月4日)公布的数据显示，作为就业报告的前瞻指标之一，美国5月挑战者企业裁员人数较上月大幅下降。数据显示，美国5月挑战者企业裁员月率下跌33.4%，前值增长68.3%美国5月挑战者企业裁员人数降至4.1034万，前值为6.1582万。

国际货币基金组织(IMF)周四(6月4日)三个月来第二次下调美国经济增长预测，称美联储应该等到2016年上半年再加息,直到有迹象表明薪资与通胀攀升。

美国劳工部(DOL)数据显示，美国5月非农就业人数增加28万人，远超预期的增加22.5万人，前值增加22.3万人；同时5月失业率升至5.5%，预期为5.4%，前值为5.4%。同时，美国5月平均每小时工资月率增长0.3%，预期增长0.2%，前值增长0.1%；美国5月平均每小时工资年率上升2.3%，前值为上升2.2%。报告提升了美联储9月加息的预期。

美联储（FED）周一公布的就业市场状况指数（LMCI）反弹，这确认了劳动力市场的持续改善，与5月非农就业报告所揭示的趋势一致。上周五公布的美国5月非农就业报告强劲，美联储9月加息的预期升温

周二公布的美国4月JOLTs职位空缺创历史新高；数据与5月非农就业报告及就业市场状况指数（LMCI）共同证明美国劳动力市场持续改善的势头。此外，周二的数据还显示，美国 4月批发销售月率增长1.6%，远好于市场预期增长0.5%，前值下滑0.2%。

美国商务部(DOC)周四(6月11日)公布的数据显示，美国5月零售销售月率增长1.2%，预期增长1.1%，前值修正为增长0.2%。

美国密歇根大学(University of Michigan)周五(6月12日)公布的数据显示，美国6月密歇根大学消费者信心指数初值升至94.6，预期91.5，终值90.7。

美国劳工部(DOL)周四(6月18日)公布的数据显示，美国5月核心CPI月率仅仅增长0.1%，创今年最小增幅，预期增长0.2%，前值增长0.3%。扣除食品和能源等价格波动性较大的产品之外，美国5月核心消费者物价指数(CPI)依然疲软，表明通胀反弹可能仍然需要一段时间，才能达到美联储的目标位。

美国谘商会(Conference Board)周四(6月18日)发布报告称，美国5月领先指标月率增长0.5%，维持稳健的改善势头，或表明全球第一大经济体未来经济增长或逐渐强劲。

美国商务部（DOC）周二（6月16日）公布的数据显示，5月份房屋开工为103.6万套，4月修正为117万套，两个月数字达到2007年最后两个月以来的最佳水平。彭博调查81位经济学家对5月数字的预估中值为109万套。过去两个月美国建筑商新开工的住宅项目达到七年之最，行业进入最繁忙的时节。数据显示美国的住宅地产市场持续向好，一改年初的低迷，后者受累于恶劣天气和美国经济总体增速的放缓。就业改善以及薪资上升，而借贷成本仍然低廉，让美国人心情舒畅，有望提振今年下半年的住宅销售。

美国成屋销售数据显示，美国5月份二手房销量取得2009年11月份以来最快增长，主要受到首次购房者推动，暗示了房地产市场的萌芽势头。美国全国地产经纪商协会(NAR)周一发布的数据显示，5月份二手房销量增长5.1%，折合年率535万套。接受彭博调查的经济学家预期中值为526万套。首次购房者所占比例达到2012年9月份以来最高水平。

周三(6月24日)美国商务部公布的数据显示，美国一季度GDP终值年化季率萎缩0.2%，符合市场预期，前值萎缩0.7%。同时，美国第一季度个人消费支出物价指数终值年化季率下滑2%，亦符合市场预期。

周四(6月25日)公布的数据显示，美国5月消费者支出录得近六年最大增幅，因对汽车和其他大件商品的需求强劲，进一步显示美国经济第二季成长加速。

美国密歇根大学(University of Michigan)周五公布的数据显示，美国6月密歇根大学消费者信心指数终值升至96.1，预期和初值94.6，5月终值90.7。由于就业市场持续改善，提振美国民众乐观预期世界第一大经济体经济将强劲复苏，美国6月消费者信心攀升至五个月以来的高位。

全国房地产经纪人协会(National Association of Realtors)周一称，美国5月季调后NAR成屋签约销售指数月率增长0.9%至112.6万户，创下2006年4月以来的最高水平。

美联储官员们怎么说？

波士顿联储主席罗森格伦(EricRosengren)周一表示，目前缺乏证据表明，美国经济在异常疲弱的第一季后正在反弹，因此美联储没有理由实施2006年以来的首次加息。

罗森格伦在实现准备的演讲稿中称：“开始收紧货币政策的条件尚不具备。”

美联储副主席费希尔(Stanley Fischer)随后表示，对于怎么形容美联储退出零利率时代，“升息”是个完全错误的说法。

曾任以色列央行行长的费希尔周一在多伦多表示，投资者和新闻媒体喜欢的这个词“是你能想到的最具误导性的词汇。”费希尔在有关金融危机的演讲之后回答提问时表示：“升息的意思是我们会竖直提高利率，没错，我们会提高利率，然后停一停，然后再提一点。这不是升，这是爬。”

美联储理事布雷纳德（Lael Brainard）周二表示，一系列疲弱的数据令人对经济前景产生了疑虑，她对推迟美联储今年加息的时间表持开放态度。

芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)周三(6月3日)指出美联储目前加息的障碍“相当高”，事实上，经济数据意味着美联储其实并不可能会在2016年之前开始加息。

埃文斯指出自美联储官员3月份对季度经济做出预测以来，经济数据表现不佳且逊于预期。这意味着2016年上半年甚至更晚才能加息。

埃文斯还称，如果FOMC在今年加息，小幅度加息力度将至关重要；首次加息之后的加息将是循序渐进的。埃文斯还表示，美联储已经讨论过今年加息，目前就维持宽松政策达成共识。

圣路易斯联储主席布拉德也表示担忧美国经济近期前景，呼应了美联储官员对经济前景的谨慎看法。布拉德被视为是货币政策的鹰派人物。

美联储理事塔鲁洛表示，美国经济复苏并不连续，已失去部分动力，2季度的放缓可能比去年更为持久，需要观察数据指向经济下滑还是反弹。

纽约联储主席达德利(William Dudley)周五(6月5日)指出，如果劳动力市场继续改善，通胀预期保持平稳，美国经济发展前景亦不受乌云笼罩，那么我将支持今年晚些时候开始货币政策正常化的决定。杜德利在联邦公开市场委员会(FOMC)具有永久投票权。同时，他警告说，“就业增长是否强大到足以导致进一步改善劳动力市场仍有一些不确定性。”他还强调，首次加息后将采取渐进的方式逐步升息。另外，杜德利还指出市场的预期与美联储加息节点相差不远。

FOMC票委、旧金山联储主席威廉姆斯周五(6月19日)表示，若经济形势符合预期，那么预计2015年美联储将加息两次，因为经济“非常接近”央行的充分就业目标；预计每次加息25个基点。克里夫兰联储主席梅斯特周五(6月19日)在匹兹堡演讲之后对记者表示，她可能对经济发展略微更加乐观，美国经济能够经受住加息25基点。

美联储(FED)理事鲍威尔(Jerome Powell)周二(6月23日)表示，只要经济表现一如预期，那么他认为美联储今年会有两次加息，一次在9月，一次在12月。同时，今年下半年经济成长将加速，就业市场将继续改善，物价压力也将开始上升。

鲍威尔指出，自己预估错误的机率有50%，并称美国正在接近充分就业，而且随着能源价格偏低和美元涨势的影响反映在通胀的基准计算中，通胀应开始上升。

中国因素：A股下跌能否推动需求；央行降准降息。

世界黄金协会(WGC)周三(6月24日)发布的最新报告指出，如果中国股市逆转涨势，中国的黄金需求或上涨。WGC预期，中国黄金需求最多或将增加1000吨。

世界黄金协会指出，“对中国黄金需求感到乐观。如果股市涨势结束，金价开始回升，那么我会更加有信心地认为中国2015年的黄金需求量或超2014年水平。”

世界黄金协会表示，“中国投资者通常寻求资产工具来防止股市风险，并追逐金价涨势。”

中国股市周五(6月26日)上演"踩踏惨案"，沪深两市双双暴跌，创业板跌幅创出历史纪录！沪指惨跌7.4%，创下今年1月19日以来最大单日跌幅。从上周一(6月15日)道本周五(6月26日)一共9个交易日，沪指累计跌去900点，跌幅则超过19%。创业板早已经神奇不再，今天狂泻8.91%，创历史最大单日跌幅。中国股民们再一次见证了历史！

自从进入2015年以来，中国股市"屡屡"暴跌，1月19日暴跌7.70%、5月28日暴跌6.50%、6月19日暴跌6.42%，再加上今天暴跌7.40%，短短半年，中国股市经历了4次名副其实的股灾日。通常市场所说的股灾日，指的就是单日跌幅超过5%的日子。

而到了6月27日，中国人民银行决定，降准降息，“央妈”奏响“双重曲” 史上最狠招一并出击。

国内知名经济学家马光远认为，按照常规，在人民银行通过其他货币工具提供流动性之后，政策不会立即降准降息，会等到7月中旬半年报公布之后。马光远指出，周六宣布紧急降息降准，原因只有一个，就是为了防止周一股市崩盘，向市场认错。

人民币定盘价：中国话语权增强

上海黄金交易所(SGE)副总经理沈刚在周四(6月25日)于上海举行的2015金银市场论坛上表示，上海金交所已经为人民币黄金定盘交易做好准备，预计将在获得中国人民银行(PBOC)批准后启动人民币黄金定盘价，时间会在2015年年底。

沈刚称，以人民币结算的黄金定盘价将与伦敦黄金定盘价互为补充，不会与伦敦的黄金定盘价冲突。

沈刚还指出，上海金交所将允许更多投资者参与，例如保险和信托基金。

据外媒当天报道，中国将开发更多以黄金为基准的金融商品。中国人民银行副行长潘功胜周四出席该论坛时一并表示，中国将进一步开放黄金市场。

据路透周三(6月24日)援引消息人士的话称，中国央行可能很快批准推出人民币黄金定盘价，将有15家左右中资银行参与定盘。上海黄金交易所前几周向央行提交了参与者定价的过程、规定和监管细节。

另外，据彭博报道称，中国工商银行正在研究考虑是否要参与伦敦黄金定价，一旦作出确切的决定，全球最大黄金消费国银行参与黄金定价的程度将会有所提高。

工商银行贵金属业务部总经理周明周四在上海的一个会议上表示，工行正在考虑是直接参与定价还是通过其伦敦子公司标准银行间接参与。

继中国银行本周一(6月22日)成为首家参与伦敦黄金定盘价的中资银行，以及伦敦洲际交易所(ICE)宣布中国建设银行未来几周有望加入伦敦黄金定盘价之后，中国工商银行也传出考虑是否加入伦敦黄金定盘价。

此前，伦敦金银市场协会（LBMA）周二（6月16日）宣布，中国银行下周将参与黄金基准定价。LBMA在新闻发布会上称，中国银行将成为参与新LBMA黄金电子定盘的第八家机构。

伦敦黄金市场历史悠久，且长期是全球现货黄金的定价中心，伦敦黄金定盘价是国际市场普遍接受的价格指标，被广泛应用于生产商、消费者和金融机构间交易结算，同时也是众多黄金衍生交易合约的定价基准。近一百年来，伦敦金定价机制主体均为欧美银行。洲际交易所旗下定价管理机构（IBA）于今年3月正式推出伦敦黄金竞价电子平台，取代了自1919年以来运行的伦敦金定价机制。

中国银行将成为参与定盘的机构中的一员，其他成员包括：巴克莱银行，高盛，汇丰银行，摩根大通，法国兴业银行，加拿大丰业银行和瑞银集团。

中国银行早在上世纪七十年代就在伦敦开展黄金交易，并利用在国际市场多年的交易经验为国内客户提供全面的黄金产品和相关服务。中行伦敦分行是中国现代银行业在海外最早设立的分支机构，1987年成为伦敦金银市场协会（LBMA）初始会员，此后二十余年始终是唯一拥有会员资格的中资机构。

中国银行强调，成为伦敦金电子定价参与机构后，将进一步发挥百年积淀的国际化、多元化独特优势，秉承“担当社会责任，做最好的银行”的经营理念，不断提升市场参与度，并继续围绕客户需求积极创新，开发推出基于伦敦金定价的产品及服务，为客户节省交易成本、引入更为透明的交易机制，为黄金产业等实体经济发展提供有力的金融支持。

LBMA首席执行官Ruth Crowell在新闻发布会上表示，“作为LBMA创世成员之一，它将成为第一个中国参与者，这是应当的。”

中国银行（英国）伦敦分行总经理Yu Sun表示，“作为世界上最大的黄金生产国和消费国，中国尚没有在全球黄金定价扮演主要角色。”

中国银行直接参与黄金定盘价将加强国内市场和海外市场的连续，让国际金价更好地反映中国的供应和需求，帮助促进中国黄金市场的国际化。

其它方面：欧洲央行决议；全球经济预期；日本央行黑田东彦发言

欧洲央行周三维持货币政策不变。德拉基随后在新闻发布会上表示，近来实施的宽松措施使得经济前景有所改善；通胀已经在年初触底，将在2015年稍晚时候抬升；欧元区经济复苏正处于正轨；欧洲央行已预期更强劲的增长数据。如有必要欧洲央行能扩大QE，但目前没有必要，欧洲央行当前认为没有理由扩大QE计划。

另外，德拉基还上调了欧元区的通胀预期。德拉基表示“通胀率将在2016年和2017年继续抬升，预计2015年通胀率为0.3%，3月预计为0%；2016年通胀率预期为1.5%，与3月预期一致；2017年通胀率预期为1.8%，与之前预期一致。”

世界银行（World Bank）周三（6月10日）下调了今年全球经济增长前景，并敦促各国系好安全带以适应商品价格进一步下跌和美联储即将开始的加息。世界银行首席经济学家巴素（Kaushik Basu）称，美联储应该推迟到明年加息以避免汇率波动恶化，全球经济增长受到影响。

因日本央行(BOJ)行长黑田东彦周三暗示，日元未来可能不需要进一步大幅贬值，该言论导致美元/日元重挫至两周低位，拖累美元指数下跌近1%。受此影响，国际金价当天亚市盘中乏力，至欧市盘中刷新1192美元/盎司高位。但之后公布的美国数据向好，金价回吐部分涨幅至1185美元附近企稳。

黄金ETF的流出显现出了黄金市场情绪的疲软。SPDR黄金ETF的总持有量跌到了2008年金融危机以来的最低水平，仅仅704.22吨。

后市展望：

黄金近期试图竭力突破其盘整区间，巴克莱（Barclays）分析师在报告中指出，黄金进入了艰难的2季度。分析师在巴克莱“GoldDelta”报告中表示，“我们仍预计，美联储可能在9月加息，黄金将在3季度迎来最糟糕的时刻，但黄金彼时黄金的下行空间可能有限，因那时黄金实物消费强劲的时期，需求将近金价提供缓冲。”分析师指出，离最终的加息越来越近，他们预期美联储年内加息两次，美元将受到提振，黄金或受挫。

法国兴业银行(Societe Generale)周三稍早上调2015年黄金价格预期25美元至1155美元/盎司，但下调2015年钯金均价预期30美元至800美元/盎司。

摩根士丹利(Morgan Stanley)分析师周一(6月15日)表示，该行预计黄金目前依然面临下行压力，预计一旦美联储加息，黄金将成为商品市场表现最差的品种，也许熊市可能要持续到2017年。大摩依旧维持2015年黄金价格1180美元/盎司、2016年1165美元/盎司以及2017年底之前1150美元/盎司的预估。

GFMS Precious Metals Demand Asia的主管Cameron Alexander称，短期内可能会有下行，至1125至1130美元/盎司的水平间。不过今年年底金价将回升到1300美元/盎司的水平上方。