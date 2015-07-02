A股巨震：情绪区分新老股民

在采访多位新老股民后发现，在大跌行情面前，新股民的心里承受能力较为脆弱，操作上多为慌乱无主意，而身经百战的老股民则较为“淡定”，及时借势低吸，给自己创造新的投资机会。

“之前赚的全给吐出去了，还倒贴了。”A股市场投资者沉醉于牛市行情之时，6月中旬的连续大跌，让散户们措不及防，以炒股年限划分的新老股民在心态和操作上也上演着诸多剧情。

记者发现，在大跌行情面前，新股民的心里承受能力较为脆弱，操作上多为慌乱无主意，而身经百战的老股民则较为“淡定”，及时借势低吸，给自己创造新的投资机会。

A股“滑铁卢”

今年以来A股市场一路震荡上行，6月中旬的连续大跌让本轮牛市遭遇“滑铁卢”。

上证指数在6月12日登顶之后，6月15日开启大跌模式，至本周三累计下跌21.54%。12个交易日中，有3个交易日跌幅超过5%，其中6月26日跌幅达7.40%，成为本轮牛市启动以来的第二大单日跌幅。

“大盘都快跌停了。”一度成为市场上恐慌的信号。与此对应的是，各种蛊惑着人心的“利好消息”遍布市场，难辨真假。

当然，管理层的确出台了一些政策利好。如6月24日，国务院会议通过商业银行法修订草案，取消75%的存贷比考核；央行6月27日宣布，自6月28日起降息0.25个百分点，定向降准0.5个百分点；人力资源和社会保障部与财政部于6月29日联合发布关于对《基本养老保险基金投资管理办法》公开征求意见的通知，《办法》规定投资运营的养老基金，30%可以投入股市。

不过整体看来，股市仍旧延续着下行的趋势。6月25日上证指数跌3.46%，6月26日股市迎来了近七年以来最黑暗的“黑色星期五”；6月29日，市场本以为降息降准能带来实质性利好，但最终跌3.34%；6月30日，上证指数虽有大幅反弹5.53%，但随后的交易日又现跳水走势，最终下跌5.23%。

值得注意的是，从A股开户数来看，在6月15日至6月19日期间，股市账户新增开户人数呈现骤减趋势，仅有99.19万户，环比下降近三成；6月23日至6月26日期间，开户人数骤减愈加明显，仅有49.92万人，环比下降近五成。

“变脸”快 新股民不知所措

“再也不碰股票了”、“我又重新相信牛市了”、“跌得人都快疯了”……相较之前快乐徜徉牛市，新股民面对如今的大跌与反弹则显得“一惊一乍”，对手中的股票也不知所措。

“太贪心了，前面两个多月收益率30%，现在倒贴了近10%。”小娟(化名)向《第一财经日报》记者表示，其实知道大跌或者连续跌的时候要赶紧减仓或者清仓，但是一时没拿定主意，部分股票亏损惨重，慌乱之下补了两次仓，却还是继续跌。

小娟表示，这次的亏损就当是交学费，等后面解套或者减少亏损后将清仓重新选股。“不再重仓跟风概念股，而是多关注蓝筹股，宁愿少赚点，也不要一次性损失惨重。” 小娟有所体悟。

小娟是听别人推荐而买股票的，但是在大跌期间却没有完全听从推荐人的建议。相较而言，大朋(化名)则较为明智。据《第一财经日报》记者获悉，在大跌之前，大朋股票账户浮盈25万元，在大盘连续跌了两天左右，市值减少了10万，之后听从别人建议而清仓，最终落袋15万元。

有些新股民在不知道如何操作的情况下，索性化身为“鸵鸟”。“封账户，不看了，捂股睡觉。”为了心情不受股票涨跌影响，红红采取了主动逃避的方式。与逃避相比，部分新股民则甚至在惨亏后，决定“再不玩股票”。“不能玩下去了，心脏受不了。”一位入市不到3个月的股民表示。

当然，在新股民中也有一批靠自身学习而炒股的“实力派”。这些股民中，有些能在大跌时及时斩仓或者清仓，稍微反弹时找到机会买入;也有些在一定的警戒线内“持股不动”。大周(化名)则是其中一位，其表示，“不纠结短期涨跌，看好趋势就好了。”在他看来，目前行情为半山腰的中期级别调整，仍坚信牛市行情未结束。

老股民淡定持股 伺机抄底

经历过牛熊股市历练的老股民，对于目前这种大跌行情，淡定表态“平常事，见多了”。本报记者采访发现，相对于新股民的不知所措，有些老股民反倒喜欢这种大调整，以伺机抄底或者把握到买入次新股的机会。

作为刚迈入老股民行列的月月(化名)，在大跌行情面前也已锻炼的较为“淡定”。“今年来所赚的，目前已经亏了一半，但是仍然坚信牛市趋势不变，心态无大的变化。”她告诉《第一财经日报》记者，其仓位一直保持在五成左右，大跌期间有减仓和补仓，但全部的仓位都放在一只股票上，打算做中长线。

有着17年炒股经验的老雷可以说是这次大跌行情中的幸运者，其手中所持有股票均停牌，免受大跌之灾。但是老雷告诉本报记者，如果手中股票在交易，他也不会有所惧怕或者心慌，因为多年的经验显示，大跌之后必有反弹，可以看准机会及时抄底。

同样有着趁势抄底想法的倪先生已炒股几十年了，其表示，近期大跌期间，他都没怎么看盘，短期的浮盈缩水并不影响他对后市的看好。“今年以来都没怎么调整，现在调整也正常，我准备后面几天看准机会炒点底，并买入一些之前看好但没机会进入的次新股。” 在倪先生看来，大跌反倒给他带来了机会。

倪先生向本报记者表示，他身边的一些老股友对于这次大跌行情都显得很平静，反而大家都在寻找一些个股的投资机会。