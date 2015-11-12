美元惊现重大看涨信号 耶伦携“五虎将”重磅出击

美元本周略微回吐非农后收获的强劲涨幅，但总体趋势依然看涨，从技术图形来看，美元指数上周突破了三角形态，有分析师认为，该形态突破后的走势往往是“爆发性”的。周四金融市场将“热闹非凡”，美联储主席耶伦等六名高官将发表讲话。上周美联储“三巨头”的言论对美元多头构成重大提振，本周他们是否还会起到同样的作用，投资者将拭目以待。

北京时间周四(11月12日)08:48，美元指数报98.80，仍在周二所创七个月高点99.50附近。欧元/美元报1.0763，本周一度探低至4月末时的1.0674。

野村证券(Nomura)驻伦敦的高级策略师和经济学家Charles St. Arnaud指出，因美国债市因老兵纪念日假期休市，且投资者等待将会影响美联储(FED)和欧洲央行(ECB)政策调整可能性的最新信息，周三市场交投相对清淡。

美元技术面现重大看涨信号

知名经纪商BTIG LLC认为，因洲际交易所(ICE)美元指数上周突破了一个三角形形态，美元正在冲向12年高点。

该公司驻纽约的首席技术策略师Katie Stockton表示：“这个走势意义重大，这种形态突破后，不管是从上方还是从下方突破，往往都是爆发性的，而且我们已经隐约看到了这一点。”

美银美林(Bank of America Merrill Lynch)策略师Athanasios Vamvakidis在给客户的报告中援引每周自营数据表示，对冲基金自从欧洲央行暗示可能在12月份扩大刺激政策力度后，过去三周一直在大量买进美元，而美国10月份非农就业数据意外强劲进一步起到了激励作用。

Vamvakidis称，大型长线机构投资者首次大规模买入美元，主要是美元兑新兴市场货币，而不是兑G10货币。由于未来几天数据稀少，美元涨势有停顿风险，不过美元也许还是可以受到美联储官员本周讲话的支撑。

太平洋投资管理公司(Pimco)首席投资官Scott Mather说道：“美元已经上涨了很多，一些人认为涨势可能已经结束，但从我们的角度来看，美元有望再涨5%-10%。”

耶伦携“五虎将”重磅出击

美联储主席耶伦(Janet Yellen)周四将发布讲话，投资者对此将报以极大关注，以了解她在最新非农后采取何种政策立场。此外，美联储“二号人物”——副主席费希尔(Stanley Fischer)和“三号人物”——纽约联储主席杜德利(William Dudley)的言论也将受到高度关注。

北京时间周四22:30，美联储主席耶伦在美联储政策会议上致欢迎词；北京时间周五01:10，纽约联储主席杜德利在纽约经济俱乐部(The Economic Club of New York)就“论经济前景及其对货币政策之意义”发表演说；北京时间周五07:00，美联储副主席费希尔在华盛顿就金融稳定与货币政策发表讲话。

除此上述美联储“三巨头”，圣路易联储主席布拉德(James Bullard)、里奇蒙德联储主席莱克(Jeffrey Lacker)和芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)周四也将发表讲话，内容都将涉及货币政策。

美联储最有份量的三位大佬上周在同一天做出12月会加息的强烈暗示，令美元多头倍受鼓舞。美联储主席耶伦和纽约联储主席杜德利均表示联储最早可能在下月加息，而美联储副主席费希尔则表示，他相信通胀率并未远低于联储目标。

耶伦上周三在华盛顿向众议院金融服务委员会(House Financial Services Committee)作证时表示，如果数据继续指向增长以及物价更加坚挺，那么12月加息就有“现实的可能性”。杜德利当日表示，他“完全同意”主席耶伦说法，即12月存在加息“可能性”，但“让我们看看经济数据如何”。费希尔当地时间上周三晚间在华盛顿发表讲话时没有谈及加息时机，但表示物价压力将朝着美联储的目标移动。

耶伦、杜德利和费希尔被视为FOMC最具影响力的三位成员，来自他们三人的讲话巩固了这样一种观点：假如经济持续增长，那么下月就会成为是否加息的“十字路口”。

联邦基金利率期货显示美联储12月份加息可能性为68%，而在10月底的时候这一可能性为50%。

彭博经济学家Carl Riccadonna和Josh Wright撰文称，决策者对最近就业数据的解读是市场焦点所在，因此未来一周美联储官员讲话的影响很可能甚于经济数据影响。其中，耶伦、杜德利和费希尔周四的讲话将格外受到瞩目。

法国巴黎银行(BNP Paribas)分析师在客户报告中表示：“纽约联储主席杜德利将在纽约经济俱乐部就美国经济前景发表讲话，这可能为市场提供更多题材。”

旧金山联储主席威廉姆斯(John Williams)周三接受采访时说，若经济持续改善且决策层相信通胀率会提高，那么美联储就具备了加息的“非常强劲的理由”。威廉姆斯是今年有投票权的FOMC委员。

Anezka Christovova等瑞信(Credit Suisse Group AG)策略师在客户报告中表示，欧元/美元已达到先前1.07的目标位，瑞信将3个月预测下调至1.04。仍预计欧元/美元将在12个月内达到平价。

报告指出，美联储12月份可能加息25个基点，预计欧洲央行同月将延长量化宽松(QE)并将存款利率下调10个基点。

瑞信调高美元/日元、美元/加元预测，反映了美元更持久、更全面上涨的可能性上升。报告称，美元/日元3个月内料涨至126，先前预测为122；12月内料涨至130，先前为125。美元/加元3个月内料涨至1.36，先前预测为1.32；12个月内料涨至1.40，先前为1.36。

警惕美联储官员打压强势美元

分析师警告称，尽管三巨头上周言论利多美元，但考虑到近期美元涨势过于迅猛，投资者需要谨防他们发表言论来警告强势美元。

上周五公布的数据显示，10月美国非农就业岗位增加27.1万，远超接受路透调查经济学家预期的增加18万。美国10月份非农就业数据提升了美联储12月份加息的机率，并推动彭博美元指数刷新今年高位。

但值得注意的是，就在美元上次出现类似强劲升势时，美联储强调美元强势已成为出口商的负担和通胀上涨的阻碍，美元汇率应声创下2009年来的最大跌幅。

上述3月份的一幕眼下正令投资者和策略师保持警惕。美元飙升可能导致美联储官员拉响警报，提醒市场即便他们于下个月把基准利率从2008年保持至今的近零水平调高，但美元走势将限制2016年的加息空间。

法巴分析师警告称：“如果周四杜德利强调美元涨势可能是抑制2016年收紧政策的一个因素，则美元可能面临考验。”

Standish Mellon Asset Management Co.高级基金经理Brendan Murphy说：“美联储想要大幅度加息将并不是件容易的事，一旦美联储开始加息，美元一路猛涨的势头可能会接近尾声。”Murphy表示，他一直在押注美元兑欧元和兑大宗商品出口国货币上涨，但从今年初以来已削减了看涨头寸。

法国巴黎银行分析师在一份报告中称：“我们认为美元涨势会持续，但由于美联储也对汇率强势带来的阻力比较敏感，所以我们认为涨势可能有限。”

布朗兄弟哈里曼(Brown Brothers Harriman & Co.)全球外汇策略主管Marc Chandler表示：“美元在三周里取得较大涨幅，很多人预计会有更大回调。但回调幅度之轻说明人们并没有真的投入很多，不像今年早些时候那样做多美元。”

欧银扩大购债消息令欧元再闻“噩耗”

最近几日欧元多头可谓“噩耗不断”：美联储“三巨头”发出12月加息的强烈暗示、10月非农报告“亮瞎双眼”、欧银内部传出12月几乎铁定会降息的信息，而葡萄牙和西班牙的政治不确定性也提供了一个抛售欧元的借口。周三欧元再收到一个“噩耗”。

据外媒援引消息人士报道，日内欧洲央行正在商讨将量化宽松购债计划范围扩大至市政债券(欧洲城市和地区，如巴黎市或巴伐利亚地区等)的可能性。据知情人士了解，欧洲央行有可能扩大规模逾1万亿欧元的刺激计划。

市政债券购买计划可能是接下来数月欧洲央行的一系列措施之一，不过，一位消息人士称，12月启动该计划过于仓促，全面启动尚需时日很可能要等到明年3月。

欧洲央行对此拒绝予以置评。

尽管欧洲央行今年以来实施了购买主要国家债券的QE)，欧元区的经济增长依然不温不火。欧洲央行正迫切考虑是否能采取更多举措以提高这一计划的效应，提升停滞不前的通胀水平。

根据汤森路透IFR的数据，欧洲城市及地区发行债券的流通规模将近5,000亿美元。这些地区过去一年发售逾760亿美元债券。举例而言，巴黎市即通过发行这类债券，总计筹得40亿欧元(43亿美元)，最近又发行了3亿欧元债券。