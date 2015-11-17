美元再战100大关! 花旗点出多头一隐忧 欧元又添“新伤”

巴黎恐怖袭击震惊全球，金融市场意外显得颇为淡定。市场的避险情绪稍有上升之后就开始退潮，欧洲股市周二(11月17日)全线高开，风险资产重振雄风。这也令黄金的反弹“胎死腹中”，金价日内最低下探1177.20美元/盎司。欧元/美元则成为最大的“输家”，汇价一度跌破1.0650，最低触及1.0653，刷新近7个月来的低位。美元则再度逼近100大关，不过花旗认为美联储或将打压加息预期。

欧银高官喊话“落井下石”欧元/美元跌落至7个月低位

巴黎恐怖袭击对于金融市场的避险情绪提升有限，但对于欧元却是构成了一定程度上的利空。而日内，欧洲央行高官的讲话再次“落井下石”，这也加剧了欧元的跌势。

欧洲央行执委会成员、首席经济学家普雷特(Peter Praet)周一在法兰克福讲话称，保持通胀预期稳定对央行来说很关键，经济不景时期更是如此。

普雷特表示，“有迹象表明通胀预期依然脆弱，这是欧洲央行考虑采取更多行动的原因。通胀预期可能变得不稳定，再加上大量闲置产能，这是危险的组合因素。”

欧洲央行将在12月3日召开政策会议，决策者们将获得最新的工作人员预期报告，管理委员会届时将讨论在不确定性升高的背景下是否有必要进一步采取行动。

普雷特对于欧元区通胀的担忧让欧元跌势“雪上加霜”。欧市盘中，欧元/美元一度跌破1.0650，最低触及1.0653，刷新近7个月来的低位。

技术上看，日图级别中，欧元/美元延续跌势，汇价下方或将直指4月低位1.0521和3月低位1.0460。外媒援引两名伦敦交易员的话称，欧元/美元在1.0650的买单找寻支撑，在1.0610/20还有买单，另外在1.0600有更多买盘。

上述交易员透露，“杠杆投资人是今天主要的卖方。先前欧洲央行官员普雷特称市场恐失去决策官员对恢复通胀的信心，这也令欧元承压。”

德国商业银行固定收益部首席技术分析Karen Jones认为，“欧元/美元再度承压，我们预期汇价将下穿1.0520(4月低位)和1.0457(3月低位)。汇价过去几周尝试低位整固，但只要受限于1.0835下方将加速下行趋势，并可能遭遇持续卖盘。”

ActionForex外汇分析师指出，“欧元/美元跌破此前一直提到的1.0673支撑位，接下来重新延伸自1.1713以来的跌势，目标进一步下测1.0461低点。若再度有效跌破该点，则方目标指向0.9947，该水位为汇价自1.3993至1.0461跌幅在1.1713的50%映射位。"

北京时间晚间18：00，欧洲经济研究中心将公布德国11月ZEW经济景气指数，市场预期6.0，前值1.9。该数据反映投资机构对德国未来经济的情绪，被视为是影响欧元走势的重要经济数据。

美元再度兵临100关口城下 花旗警告美联储纪要恐生意外

趁着欧元跌跌不休之际，美元指数快马加鞭，多头再度兵临100关口城下。不过，花旗(Citi)日内意外警告称，美联储纪要或发出意料之外的论调。

欧市盘中，美元指数节节攀升，汇价突破99.50，最高上探至99.68，刷新近7个月高位，距离100整数大关仅一步之遥。

BMO Capital Markets的外汇策略师Stephen Gallo表示，“风险情绪自上周就开始恶化，因此外汇市场投资者并没有太多可以出脱的持仓。”

Nordea Markets驻哥本哈根的宏观策略师Aurelija Augulyte说：“早盘时市场有些动荡，不过历史告诉我们发生类似事件后任何反应都是暂时性的；美元走强的原因是现在大家都在等待美联储会议纪要和美国通胀，以此判断12月是否会加息。”

对于美元而言，本周的重头戏自然是北京时间周四凌晨03：00美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布10月27-28日会议记录。

根据路透最新对于80位分析师的调查显示，他们预计美联储在12月15-16日的年内最后一次货币政策会议升息的机率为70%，10月时的调查显示12月升息的机率为55%。

不过，知名投行花旗的G-10外汇策略全球主管Steven Englander在日内报告中警告称，考虑到进一步经济、金融和恐怖主义冲击的风险，美联储(FED)或在本周的会议纪要上“压低”12月加息可能性。

Englander在报告中指出，美联储可能利用本周的官员讲话或者明日发布的FOMC会议纪要，把市场对12月加息可能性的预期从85%-90%压低至70%-80%。

他表示，“市场倾向于紧缩并配置了相应的头寸，因此会议纪要或美联储讲话显露出意外宽松的立场可能是一项风险。”

Englander预计，FOMC会议纪要将继续指向12月启动加息，但可能会竭力表明加息轨迹将是多么平缓。

他说道：“更偏紧缩立场的意外可能是--强调CPI核心通胀不断上升，进而暗示美联储正在忽略美元的强势和能源市场冲击，或者暗示明年3月FOMC会议有很大可能加息。”

铜价跌至9年低位黄金反弹“胎死腹中”大宗商品黑夜漫漫

避险情绪来去匆匆，现货黄金的反弹也随之“胎死腹中”。与此同时，大宗商品也继续疲弱表现，其中铜价惨跌至9年低位。

欧市盘中，现货黄金震荡走低，最低触及1077.20美元/盎司，1070/1075的支撑也再度受到考验。

知名技术分析机构FX Empire在报告中表示，周一形成的形态表明了金价还会走低，因此目前不应买入。一旦金价触及新低，那么将下跌至1000美元/盎司水平，不过金价的下行将有很大的波动。

加拿大丰业银行(Scotiabank)技术面上来看，黄金收于1084美元/盎司。过去23个交易日中黄金有23个交易日在北美时段下跌。尽管黄金隔夜反弹，但很快在北美盘遭遇卖压。目前下方支撑看向1075，跌破该支撑将进一步跌至1045低位。只有收高于1100上方才能扭转跌势转为中性。

同时，受到市场担心中国需求正在放缓和美元走强的冲击，铜价跌到2009年5月来的盘中最低；铅价触及2010年以来最低水平，工业金属悉数下跌。

全球最大铜生产商智利国家铜业公司(Codelco)下调明年向中国买家收取的升水，降幅为全球金融危机以来最大。Arc Resources Co.预计，中国2016年精炼铜进口将减少10%。

大宗商品跌势“惨不忍睹”。伦敦金属交易所铜价一度下挫2.1%至每吨4593.5美元，锌价一度下滑1.8%，铅与镍的价格下跌1.2%。