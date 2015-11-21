黄金将命运交给市场情绪 多空怠战暂对垒1080关口

国际现货黄金周五(11月20日)美市盘中震荡回落，但暂时仍然守住了1080美元/盎司的关口。本周三公布的美联储FOMC会议纪要继续将12月的加息预期保持在原有的水平，这让黄金受到压力。但另一方面黄金也暂时没有理由继续下跌，同时会议纪要将投资者的目光引向首次加息后的后续行动，如果美国经历突发性冲击或经济衰退，美联储仍然有可能继续对货币政策进行调整。这种担忧让一些黄金空头投资者选择结利出场，继续观望。

本周内美国经济数据整体向好，市场情绪基本稳定。但黄金周线是否会再次收跌仍是未知数。通常周五都是投资者获利了结的时候。日内并没有更多重磅左右黄金价格的数据或事件出现。所以目前黄金价格走势只能交给市场情绪来左右。

美联储加息仍是黄金最大下行压力 分析师已开始关注后市走向

周四公布的美国上周初请失业金人数，11月费城联储制造业指数和美国10月咨商会领先指标月率均好于预期，美联储12月加息的预期进一步稳固，黄金周四受空头回补提振反弹，录得五周来最大日涨幅，但美联储基本锁定12月加息，黄金反弹空间受限，再度承压回落。

分析师表示，黄金周三跌至2010年2月以来低点1064.95美元/盎司，市场已经超跌。10月FOMC（联邦公开市场委员会）会议纪要显示，美联储在加息时保持谨慎，由此引发的空头回补提振黄金反弹。

Ava Trade市场分析师Naeem Aslam表示，“我们仍不清楚美联储将加息多少，但鉴于FOMC纪要后所有的评论，有一点是清楚的，加息不会非常激进。因此，我们看到巨大的抛售压力被挤出。”

自本月初强劲的非农就业报告公布以来，市场对美联储即将开启近十年来的首次加息预期愈演愈烈，这引发金价大幅下跌。

加息将提振美元，并增加持有零息资产黄金的机会成本，黄金承压。

美联储副主席费希尔周四表示，美联储早已流露出即将加息的预期，以至于部分国家的央行官员迫不及待期待这一刻的到来。

一旦这轮空头回补结束，黄金可能继续承压。美联储加息预期下，黄金本月已下跌5.0%，今年以来的跌幅达8.5%。

Marex Spectron在周五的报告中表示，“市场仍然受到美联储的主导。尽管美联储12月加息的可能在很大程度上被计价，市场将继续对讲话和数据做出反应。”

国内现货黄金市场受低价影响再度反弹 购买欲望仍强烈

最近数周以来黄金日内波动一直保持亚市推高，美市做低的局面。低廉的黄金价格刺激了亚洲尤其是中国的现货黄金购买欲望。上海黄金交易所AU9995、AU9999和黄金TD合约周五收盘走高。

AU9995黄金价格开盘报221.40元，盘中高点和低点分别为223.50和221.20元；收盘报223.23元，较前一交易日加权平均价上涨1.73元，涨幅0.78%。成交量为4896公斤，前一交易日为4420公斤。

AU9999黄金价格开盘报221.89元，盘中高点和低点分别为223.69和220.30元；收盘报223.10元，较前一交易日加权平均价上涨1.51元，涨幅0.68%。成交量为21967.48公斤，前一交易日为24294.90公斤。

黄金T+D开盘报221.05元，盘中高点和低点分别为223.50元和220.20元，收盘报223.07元，较前一交易日加权平均价上涨1.72元，涨幅0.78%，成交量为58414公斤，前一交易日为47588公斤。

香港现货黄金99金周五(11月20日)开盘报10010港元/两，最高上探10060港元/两，最低跌至10010港元/两，收盘报10028港元/两，较前一交易日收盘9960港元/两，上涨68港元/两。

香港公斤条港元合约周五开盘报269.3港元/克，最高上探270.30港元/克，最低跌至269.30港元/克，收盘报270.30港元/克，较前一交易日收盘268.10港元/克，上涨2.2港元/两。

截止北京时间17:00，公斤条人民币合约价格成交价为224.86元/克，盘中最高价为228.32元/克，最低价为220.48元/克。

黄金后市展望

周五(11月20日)欧洲时段盘中，美元指数自昨日低位回升，现货黄金上行乏力，日内走势较为胶着，陷入十字星盘整。

FXStreet分析师Dhwani Mehta表示，现货黄金在过去两个交易时段强势反弹，脱离数年低位1063.20美元/盎司。周四金价升至1087.51美元，经历一轮凌厉的上涨之后美元迎来技术性回调推动金价反弹。周三公布的美联储纪要后美元开始回撤，为金价提供支持。纪要缺乏新意。金价突破10日均线1083.44，但未能收盘于其上，收高于1082.08美元。

日内金价温和下跌，徘徊于1080美元附近。美元反弹并重启近期上行动能打压金价，美国基本面强劲加上美联储官员讲话偏鹰派暗示美联储将于12月加息，提振美元。美联储官员洛克哈特和费舍尔均支持今年加息。日内数据清淡，预计美元仍将获得支撑。而美联储官员杜德利将在后市发表讲话，也可能提振美元。此外预计欧元继续承压，德拉吉重申宽松立场，也将拖累金价走低。

技术上面上来看，DhwaniMehta表示，金价小时图关注上升三角形。1小时图，汇价处于上升三角形内，多次在水平阻力1086.46美元破败，金价也突破20SMA和20SMA 1082.76和 1081.90美元。而小时图RSI大幅下跌，跌破中线进入看跌区域。因此下行方面，金价将在持平的100日移动均线1078.12获得支撑，如破将测试上升的5日均线1072.24美元。如破卖压可能加剧，推动金价测试三角形底部支持1073美元。一旦守住50移动均线支持，金价将温和反弹至200SMA。不过，美元将保持坚挺，金价反弹有限。

瑞讯银行(Swissquote Bank)在周五(11月20日)报告中写道，黄金连续三个交易日反弹，开始脱离2010年2月以来的低点。金价在突破1080初步阻力后，目前上方阻力看向1090(近期周期性高点)，更远阻力看向阻力位于1110(2015年11月06日低点)。尽管黄金日内反弹，但整体下行趋势仍未结束，空头仍占据技术结构优势。金价初步支撑位于1044(2010年2月以来的最低水平)。

根据ISA Bullion日内更新的报告显示，黄金昨日反弹走高，但未能收高于10日移动均线1083阻力。美元指数昨日因多头获利了结而回吐涨幅成为黄金反弹的助推力。黄金目前支撑位于11月低位1069，阻力位于10日移动均线。若突破该阻力，则看向9月低位1100。