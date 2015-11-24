美联储的“通胀预期游戏”

据《华尔街日报》报道，美联储政策制定者预计通胀最终将达到他们的目标，但是其他人的预期却不是这么回事。

美联储旨在让通胀率达到2%，但却举步维艰。美国商务部上周三将公布通胀数据，外界预期该数据可能会显示价格较一年前仅上涨了一个百分点。据《华尔街日报》的调查，经济学家预计核心价格指数——剔除食品和能源，以更好地捕捉通胀的潜在趋势——今年只上涨了1.3%。

预期美联储将在下个月加息的一个原因在于，美联储认为疲软的核心通胀率是暂时的，仅仅反映的是伴随着美元在海外的起起伏伏而出现的下降的进口价格。问题是，多年的低通胀已经开始蚕食人们的通胀预期。随着进口价格压力可能会持续一段时间，这种预期可能会遭到进一步的侵蚀。

通胀保值债券和美国国债之前的价差或差异表明，投资者预计美国劳工部的消费者价格指数（CPI）（已经比商务部的通胀指标更高）未来五年的平均水平只有1.3%。未来五年的隐含通胀率——届时原油价格下跌、美元上涨和海外需求疲软的影响应该消失了很长一段时间——已经从去年11月的2.3%降至目前的1.9%。

纽约联储10月份的消费者月度调查显示，家庭预期未来三年的通胀平均为2.8%，低于2013年6月调查时的3.4%。（这个数值高于美联储的目标，但消费者预期的通胀率往往会高出实际。）与此同时，密歇根大学长期进行的消费者调查显示通胀预期处于纪录低位。费城联储对经济学家的调查也显示了同样的结果。

美联储认为通胀预期很重要，因为它能够帮助确定通胀会在未来带来什么影响。正如在1970年代的冲击之后，当通胀预期很高时，即使是一个相对较高的失业率也足以使价格过快地上涨。相对于美联储为了实现目标而设想的最佳失业率，当前的通胀预期可能需要让美联储容忍一个更低的失业率。

目前，美联储似乎将通胀预期的下降视为一个暂时的现象，正如低水平的通胀本身一样。但如果这种预期继续下降，那么美联储将需要重新审视其对于加息时机的预期。