亚太市场延续弱势反弹 中国股市走势分化

亚太股市周三(7月1日)弥漫谨慎情绪，因希腊成为首个对国际货币基金组织(IMF)欠款违约的发达经济体，债局的不确定性仍将持续。中国市场走势分化，两市大幅低开，低位震荡后快速回升，创业板指大幅走高，但主板小幅回落。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数在此前两个交易日大幅震荡后盘中涨0.3%。日经指数小涨0.1%，延续了周二走稳的基调，周一则大跌。

日本央行最新短观调查报告显示，该国大型制造业者的信心2季度意外改善，而且预计将继续上升，从而增强央行对经济增长正在积聚动能的看法。

中国的数据好坏参半，调查显示该国工厂活动迟滞，但服务业活动加速，表明仍在循序过渡至较以消费为导向的经济。

中国股市低开高走，但沪指午盘仍翻绿，不过创业板指数大挫后的报复性反弹仍在延续。

日本股市方面，因日本央行短观调查显示大型企业计划增加资本支出，增幅为10年来最大，但由于投资人仍忌惮希腊情势，使得大盘升幅受限。

日经225指数盘中涨0.1%，至20,262.79点，遥望上周创下18年半高位20,952.71点。东证股价指数微升0.1%，至1,631.55点。

日本央行乐观的短观调查显示，制造业和服务业企业信心均改善。机械制造企业大规模的资本支出计划也鼓舞了投资者。

出口类股表现不一，丰田汽车跌0.7%%，本田汽车跌1.1%，Tokyo Electron Ltd涨1.8%。迅销(Fast Retailing)涨1.0%，为日经指数贡献了24点。

中国市场方面，周三两市大幅低开，低位震荡后快速回升，创业板率先翻红站上2900点，沪指随后震荡攀升翻红，题材股在经历前期暴跌后集体反弹，两市冲高后再度回落，10:00右开始震荡回升上4300，临近午盘冲高回落。

沪指早收盘报4260.136点，跌0.40%，创业板报2965.97点，涨3.76%，权重股低迷，题材股爆发。板块方面，飞机制造、环保概念、传媒娱乐、公路桥梁、医疗器械、次新股、医药涨幅靠前，造纸、船舶制造、金融涨幅靠后。

个股方面，N中飞、深高速、远东传动、乐视网、传化股份、东方网力等涨幅居前。两市不计ST板块73只个股涨停，涨幅超5%以上个股240余只；11只个股跌停，跌幅超3%以上个股130余只。